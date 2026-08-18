قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية قرب ميناء مدينة غزة
تقارب تاريخي بين سوريا ووكالة الطاقة الذرية لحسم الملف النووي لمخلفات النظام السابق
فرج عامر يفجر مفاجأة عن محمد صلاح مع طرابزون
أول ظهور لناصر ماهر بعد إخلاء سبيله من النيابة العامة
بعد تصريح ترامب بأن مضيق هرمز مفتوح.. هجوم على سفينة وإصابة أحد أفرادها
أوليه الأرجنتينية تكشف تفاصيل واقعة نقل حسام حسن إلى المستشفى
بعد إخلاء سبيل ناصر ماهر.. نجوم الكرة في الكلبش| أسماء مفاجأة
جروسي يفجر مفاجأة نووية في سوريا: العثور على أطنان من مواد قابلة لإساءة الاستخدام
البوابة الخلفية .. مفاجأة في حادث فرد الأمن ضحية اعتداء ناصر ماهر | خاص
الرقابة النووية: لا يوجد ما يهدد أمان المفاعل النووي بالضبعة
ترامب يفجر مفاجأة: لا محادثات مع إيران ومضيق هرمز مفتوح والحصار مستمر
الداخلية تنفى تقديم خدمات أمنية للمستشفيات بمقابل مادى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إنجاز جديد يؤكد جاهزية العاصمة الإدارية لاستقبال المشروعات العالمية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

استقبل المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية،  مايكل جالبرت، الرئيس التنفيذي لشركة فوربس العالمية العقارية وعضو مجلس إدارتها، وماجد مرعي ، الرئيس التنفيذي لشركة ماجنوم بروبرتيز، والوفد المرافق لهما.

 وذلك لمتابعة مستجدات وتطورات الأعمال بمشروع  Forbes International Tower في العاصمة الجديدة. 

وتناول اللقاء آخر تطورات تنفيذ المشروع، الذي يمثل أحد أبرز المشروعات العمرانية والاستثمارية في العاصمة الجديدة، ويستهدف تحقيق معايير متقدمة في مجال الاستدامة، من خلال تصميمه ليكون أول برج في العالم يستهدف صفرية الانبعاثات الكربونية، وباستثمارات تقدر بنحو مليار دولار. 

وخلال اللقاء، تقدم المهندس خالد عباس بخالص التهنئة إلى شركة ماجنوم بروبرتيز بمناسبة فوز مشروع Forbes International Tower  بـجائزة العمارة الدولية لعام 2026 – فئة ناطحات السحاب، والتي يقدمها المركز الأوروبي للفنون والعمارة والتصميم والدراسات الحضرية، بالتعاون مع متحف شيكاغو أثينيوم للعمارة والتصميم. 

وأكد المهندس خالد عباس أن حصول المشروع على هذه الجائزة المرموقة يمثل إنجازًا مهمًا يعكس جودة الرؤية المعمارية والتصميمية للمشروع، ويؤكد قدرة المشروعات الجاري تنفيذها في العاصمة الجديدة على المنافسة على المستوى الدولي، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو إنشاء مدن أكثر استدامة وابتكارًا وتوافقًا مع أحدث المعايير العالمية. 

ويأتي فوز Forbes International Tower  بالجائزة في ظل منافسة عالمية قوية، شارك فيها أكثر من 450 مشروعًا من مختلف أنحاء العالم، بما يعكس المستوى المتميز للمشروع وقدرته على تحقيق حضور لافت على خريطة العمارة العالمية.  

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد جاهزية العاصمة الجديدة لاستضافة واستيعاب المشروعات النوعية ذات الطابع العالمي، في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وشبكات متكاملة من المرافق والخدمات والاتصالات، إلى جانب منظومة متقدمة للنقل والحلول الذكية، بما يوفر البيئة الملائمة لتنفيذ مشروعات تتوافق مع أعلى المعايير الدولية في الاستدامة والابتكار والتصميم العمراني. 

ويمثل مشروع Forbes International Tower إضافة نوعية إلى منظومة المشروعات الكبرى بالعاصمة الجديدة، ويعزز من مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات والمشروعات ذات القيمة المضافة، كما يعكس قدرة العاصمة الجديدة على توفير بيئة عمرانية متطورة تواكب احتياجات المؤسسات والعلامات العالمية، وتدعم توجه الدولة نحو بناء مدن المستقبل وتعزيز تنافسية مصر على خريطة الاستثمار والعمارة العالمية.

العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية العاصمة الجديدة جائزة العمارة الدولية Forbes International Tower

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

اسرة حسام حسن

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

السبت.. جامعة الأزهر تفتح التنسيق إلكترونيا لطلاب السنوات السابقة والمعادلات

ملتقى الأزهر بلغة الإشارة

«ملتقى الأزهر بلغة الإشارة» يحتفي بذكرى مولد النبي بالجامع الأزهر

شيخ الأزهر

محاولات اختطاف فكري لشبابنا.. شيخ الأزهر يحذر من طوفان الانفلات الأخلاقي وتراجع منظومة القيم

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع النظام النباتي لمدة شهر؟.. تغيرات ملحوظة

ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟

أعرض مرض التصلب المتعدد.. علامات مبكرة انتبه لها وطرق التشخيص والعلاج

التصلب المتعدد
التصلب المتعدد
التصلب المتعدد

5 أسباب لنقص مياه ردياتير السيارة في فصل الصيف

السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد