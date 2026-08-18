إنجاز جديد يؤكد جاهزية العاصمة الإدارية لاستقبال المشروعات العالمية

استقبل المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مايكل جالبرت، الرئيس التنفيذي لشركة فوربس العالمية العقارية وعضو مجلس إدارتها، وماجد مرعي ، الرئيس التنفيذي لشركة ماجنوم بروبرتيز، والوفد المرافق لهما.

وذلك لمتابعة مستجدات وتطورات الأعمال بمشروع Forbes International Tower في العاصمة الجديدة.

وتناول اللقاء آخر تطورات تنفيذ المشروع، الذي يمثل أحد أبرز المشروعات العمرانية والاستثمارية في العاصمة الجديدة، ويستهدف تحقيق معايير متقدمة في مجال الاستدامة، من خلال تصميمه ليكون أول برج في العالم يستهدف صفرية الانبعاثات الكربونية، وباستثمارات تقدر بنحو مليار دولار.

وخلال اللقاء، تقدم المهندس خالد عباس بخالص التهنئة إلى شركة ماجنوم بروبرتيز بمناسبة فوز مشروع Forbes International Tower بـجائزة العمارة الدولية لعام 2026 – فئة ناطحات السحاب، والتي يقدمها المركز الأوروبي للفنون والعمارة والتصميم والدراسات الحضرية، بالتعاون مع متحف شيكاغو أثينيوم للعمارة والتصميم.

وأكد المهندس خالد عباس أن حصول المشروع على هذه الجائزة المرموقة يمثل إنجازًا مهمًا يعكس جودة الرؤية المعمارية والتصميمية للمشروع، ويؤكد قدرة المشروعات الجاري تنفيذها في العاصمة الجديدة على المنافسة على المستوى الدولي، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو إنشاء مدن أكثر استدامة وابتكارًا وتوافقًا مع أحدث المعايير العالمية.

ويأتي فوز Forbes International Tower بالجائزة في ظل منافسة عالمية قوية، شارك فيها أكثر من 450 مشروعًا من مختلف أنحاء العالم، بما يعكس المستوى المتميز للمشروع وقدرته على تحقيق حضور لافت على خريطة العمارة العالمية.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد جاهزية العاصمة الجديدة لاستضافة واستيعاب المشروعات النوعية ذات الطابع العالمي، في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وشبكات متكاملة من المرافق والخدمات والاتصالات، إلى جانب منظومة متقدمة للنقل والحلول الذكية، بما يوفر البيئة الملائمة لتنفيذ مشروعات تتوافق مع أعلى المعايير الدولية في الاستدامة والابتكار والتصميم العمراني.

ويمثل مشروع Forbes International Tower إضافة نوعية إلى منظومة المشروعات الكبرى بالعاصمة الجديدة، ويعزز من مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات والمشروعات ذات القيمة المضافة، كما يعكس قدرة العاصمة الجديدة على توفير بيئة عمرانية متطورة تواكب احتياجات المؤسسات والعلامات العالمية، وتدعم توجه الدولة نحو بناء مدن المستقبل وتعزيز تنافسية مصر على خريطة الاستثمار والعمارة العالمية.