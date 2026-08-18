قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تضرر سفينة شحن إثر هجوم قبالة سواحل المخا اليمنية
أول رد فعل من إمام عاشور بعد رفض الأهلي عرض كونيا سبور
4 أسباب وراء ارتفاع الأزمات القلبية والموت المفاجئ.. جمال شعبان يوضح
الشيباني: المواد النووية ستظل في عهدة سوريا تحت إشراف الوكالة الدولية
محمد منير يعود من ألمانيا بعد الاطمئنان على صحته.. ومصادر تكشف تفاصيل حالته | خاص
رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة بالعلمين الجديدة.. ويشهد إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية
وزير الدفاع الإسرائيلي: نتحرك ضد أي تهديد في غزة
وفاة سمير رضوان وزير المالية الأسبق عن عمر ناهز 84 عاما
رسمياً .. برشلونة يضم رودري
ترامب: لا توجد أي مفاوضات حاليا مع إيران
التعليم تعلن تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتحسم ملف كثافات الفصول
زلزال 6.1 ريختر يضرب قبالة سواحل سومطرة الإندونيسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجيش اللبناني ينتشر في بلدات الجنوب مع عدم انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أماكن عديدة

أحمد سنجاب
أحمد سنجاب

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن تصريحات قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل تعكس طبيعة الوضع الميداني في الجنوب اللبناني، حيث ينتشر الجيش في عدد من البلدات الجنوبية، من بينها فرون والغندورية وصريفا، وهي بلدات كانت ضمن نطاق المرحلة التجريبية الأولى من الانتشار، إضافة إلى الوزاني الغربية.

وأضاف سنجاب خلال مداخلة مع الإعلامية دكتور منى شكر، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من باقي البلدات التي كان من المفترض أن ينسحب منها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن قائد الجيش اللبناني أكد أن قواته نفذت انتشارها في مختلف البلدات وفق الإمكانيات المتاحة، وتواصل تنفيذ المهام الموكلة إليها، بما يتوافق مع ما التزمت به الدولة اللبنانية في اتفاق الإطار.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي، في المقابل، لم يلتزم، بحسب التصريحات اللبنانية، بالاتفاقات أو الالتزامات المقررة، ويواصل عملياته العسكرية والاستهدافات في الجنوب اللبناني.

وأشار إلى أن أحدث هذه الاستهدافات وقعت في بلدة المنصوري، وشملت غارات جوية وقصفًا مدفعيًا، إلى جانب عمليات تفخيخ وتفجير في عدد من البلدات الجنوبية، سواء جنوب نهر الليطاني أو شماله، في المناطق التي وصل إليها الجيش الإسرائيلي برًا.

وأكد سنجاب أن قائد الجيش اللبناني شدد على استمرار الجيش في أداء مهامه والعمل على تنفيذ تعهدات لبنان بموجب اتفاق الإطار، في حين لم يلتزم الجانب الإسرائيلي، وفق التصريحات اللبنانية، بهذه الالتزامات.

إسرائيل لبنان الجيش اللبنانى نهر الليطاني الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

اسرة حسام حسن

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار

هيئة الاستثمار: الموافقة على إقامة 3 شركات جديدة في مجال الإنتاج بالمنطقة الحرة الإعلامية

أسعار الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب في مصر الآن

جانب من الحدث

رئيس العبور الجديدة يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع النظام النباتي لمدة شهر؟.. تغيرات ملحوظة

ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟

أعرض مرض التصلب المتعدد.. علامات مبكرة انتبه لها وطرق التشخيص والعلاج

التصلب المتعدد
التصلب المتعدد
التصلب المتعدد

5 أسباب لنقص مياه ردياتير السيارة في فصل الصيف

السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

فيديو

شاهين

شاهين يطرح أغنية جديدة من ألبوم طالطيش.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد