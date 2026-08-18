الجيش اللبناني ينتشر في بلدات الجنوب مع عدم انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أماكن عديدة

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن تصريحات قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل تعكس طبيعة الوضع الميداني في الجنوب اللبناني، حيث ينتشر الجيش في عدد من البلدات الجنوبية، من بينها فرون والغندورية وصريفا، وهي بلدات كانت ضمن نطاق المرحلة التجريبية الأولى من الانتشار، إضافة إلى الوزاني الغربية.

وأضاف سنجاب خلال مداخلة مع الإعلامية دكتور منى شكر، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من باقي البلدات التي كان من المفترض أن ينسحب منها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن قائد الجيش اللبناني أكد أن قواته نفذت انتشارها في مختلف البلدات وفق الإمكانيات المتاحة، وتواصل تنفيذ المهام الموكلة إليها، بما يتوافق مع ما التزمت به الدولة اللبنانية في اتفاق الإطار.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي، في المقابل، لم يلتزم، بحسب التصريحات اللبنانية، بالاتفاقات أو الالتزامات المقررة، ويواصل عملياته العسكرية والاستهدافات في الجنوب اللبناني.

وأشار إلى أن أحدث هذه الاستهدافات وقعت في بلدة المنصوري، وشملت غارات جوية وقصفًا مدفعيًا، إلى جانب عمليات تفخيخ وتفجير في عدد من البلدات الجنوبية، سواء جنوب نهر الليطاني أو شماله، في المناطق التي وصل إليها الجيش الإسرائيلي برًا.

وأكد سنجاب أن قائد الجيش اللبناني شدد على استمرار الجيش في أداء مهامه والعمل على تنفيذ تعهدات لبنان بموجب اتفاق الإطار، في حين لم يلتزم الجانب الإسرائيلي، وفق التصريحات اللبنانية، بهذه الالتزامات.