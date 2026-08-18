قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حج القرعة 2026 يدخل العصر الرقمي.. 3 طرق للتقديم وخطوات التسجيل من البيت دون عناء
تضرر سفينة شحن إثر هجوم قبالة سواحل المخا اليمنية
أول رد فعل من إمام عاشور بعد رفض الأهلي عرض كونيا سبور
4 أسباب وراء ارتفاع الأزمات القلبية والموت المفاجئ.. جمال شعبان يوضح
الشيباني: المواد النووية ستظل في عهدة سوريا تحت إشراف الوكالة الدولية
محمد منير يعود من ألمانيا بعد الاطمئنان على صحته.. ومصادر تكشف تفاصيل حالته | خاص
رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة بالعلمين الجديدة.. ويشهد إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية
وزير الدفاع الإسرائيلي: نتحرك ضد أي تهديد في غزة
وفاة سمير رضوان وزير المالية الأسبق عن عمر ناهز 84 عاما
رسمياً .. برشلونة يضم رودري
ترامب: لا توجد أي مفاوضات حاليا مع إيران
التعليم تعلن تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتحسم ملف كثافات الفصول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حرائق أوروبا.. فرنسا تحاصر النيران وإسبانيا تكافح كارثة في 17 ألف هكتار

حرائق الغابات
حرائق الغابات
حنان توفيق

أعلنت فرنسا تخصيص 12 مليون يورو لإعادة إعمار المناطق المتضررة من حرائق الغابات في جنوب غرب البلاد، في وقت تتواصل فيه الحرائق في مناطق عدة بأوروبا وسط موجات حر وجفاف استثنائية.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن 10 ملايين يورو ستخصص لمنطقة جيروند ومليوني يورو لمنطقة لاند، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية لإجراءات الدعم قد تتجاوز 100 مليون يورو، مع إعفاء الشركات المتضررة من الاشتراكات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر.


وأعلنت السلطات الفرنسية السيطرة على حريق اندلع في إقليم با-دو-كاليه شمال البلاد، بعدما التهم نحو 190 هكتارًا في منطقة مون سان فريو.

وتمكنت فرق الإطفاء من تطويق النيران، بينما أسفر الحريق عن تدمير منزل واحد، دون تسجيل ضحايا. وأكدت السلطات أن الوضع أصبح تحت السيطرة مع استمرار حالة التأهب تحسبًا لاندلاع بؤر جديدة.

وفي جنوب غرب فرنسا، أعلنت الحكومة حزمة مساعدات بقيمة 12 مليون يورو لإعادة إعمار المناطق التي تضررت من حرائق سابقة، بينها 10 ملايين يورو لمنطقة جيروند ومليونا يورو لمنطقة لاند.

حرائق إسبانيا.. النيران تلتهم أكثر من 17 ألف هكتار
وفي إسبانيا، أحرزت السلطات تقدمًا في مكافحة حريق غابات ضخم بإقليم أراغون شمال شرق البلاد، بعدما تجاوزت المساحة المتضررة 17 ألف هكتار.

وأعلنت السلطات أنها تمكنت من احتواء الجزء الأكبر من الحريق، مع تراجع المخاوف من وصول النيران إلى ديري سان خوان دي لا بينيا الأثريين، اللذين كانا مهددين بسبب اقتراب ألسنة اللهب.

وكان الحريق قد امتد لمساحات واسعة بسبب الظروف الجوية والرياح، ما دفع السلطات إلى حشد إمكانات كبيرة لمحاصرته ومنع تمدده إلى مناطق مأهولة ومواقع تاريخية.

حرائق بلجيكا.. الأمطار تساعد فرق الإطفاء
وفي بلجيكا، ساعد هطول الأمطار على تحسين ظروف مكافحة حريق ضخم في محمية «هاي فينز» الطبيعية على الحدود مع ألمانيا.

والتهم الحريق نحو 3 آلاف هكتار، ويشارك نحو 500 عنصر إطفاء في عمليات مكافحته، وسط صعوبات فرضتها طبيعة المنطقة الحرجية الوعرة.

وامتدت سحابة الدخان الناتجة عن الحريق إلى مناطق في ألمانيا وفرنسا، فيما أرسلت ألمانيا مروحيتين مجهزتين بخزانات مياه للمساعدة في عمليات إخماد النيران.

حرائق اليونان.. مقتل شخصين وإجلاء 600 شخص
وفي اليونان، تمت السيطرة إلى حد كبير على حريقين اندلعا في جزيرة سالاميس بالقرب من العاصمة أثينا.

وأسفرت الحرائق عن مقتل شخصين، بينما اضطرت السلطات إلى إجلاء نحو 600 شخص بالقوارب، بعدما انتشرت النيران بسرعة كبيرة بفعل الرياح القوية.

وأصدرت سلطات الحماية المدنية أوامر بإخلاء المناطق المهددة، فيما تمكنت فرق الإطفاء من الحد بدرجة كبيرة من انتشار النيران.

حرائق البرتغال.. استمرار جهود الإخماد
وفي البرتغال، تتواصل جهود فرق الطوارئ لمكافحة حريقين في شمال البلاد، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الغطاء النباتي.

وتأتي الحرائق الجديدة بعد موسم شهد بالفعل اندلاع بؤر واسعة في مناطق مختلفة من البلاد، ما دفع السلطات البرتغالية إلى رفع درجة الاستعداد والاستعانة بإمكانات أوروبية للمساعدة في مواجهة النيران.

موجات الحر والجفاف تزيد خطر حرائق أوروبا

وتأتي هذه الحرائق المتزامنة في عدد من الدول الأوروبية في ظل ظروف مناخية شديدة الصعوبة، مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الجفاف الذي جعل الغابات والأراضي العشبية أكثر قابلية للاشتعال.

وتشير التقارير إلى أن الجفاف وتتابع موجات الحر منذ نهاية الربيع ساهما في زيادة سرعة انتشار الحرائق، بينما جعلت الرياح القوية مهمة فرق الإطفاء أكثر تعقيدًا في عدد من المناطق.

وبينما نجحت فرنسا وبلجيكا واليونان في تحقيق تقدم نسبي في بعض البؤر، لا تزال فرق الإطفاء في إسبانيا والبرتغال تواجه تحديات كبيرة، مع استمرار مراقبة المناطق المتضررة تحسبًا لعودة النيران أو ظهور بؤر جديدة.

الجفاف موجات الحر إمكانات أوروبية البرتغال استمرار جهود الإخماد سلطات الحماية المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

اسرة حسام حسن

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

ترشيحاتنا

النجمة يسرا

السفر يمنع يسرا من حضور العرض الخاص لفيلمها الست لما

صبا مبارك

بفستان جرئ .. صبا مبارك تثير الجدل في أحدث ظهور

العرض المسرحي الكرفانة

الكرفانة: حكايات وأصداء .. قافلة من القصص تحمل شباب لبنان وذكرياتهم وحنينهم إلى الشوارع

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع النظام النباتي لمدة شهر؟.. تغيرات ملحوظة

ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟

أعرض مرض التصلب المتعدد.. علامات مبكرة انتبه لها وطرق التشخيص والعلاج

التصلب المتعدد
التصلب المتعدد
التصلب المتعدد

5 أسباب لنقص مياه ردياتير السيارة في فصل الصيف

السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

فيديو

شاهين

شاهين يطرح أغنية جديدة من ألبوم طالطيش.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد