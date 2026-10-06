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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مرضى السكري من النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.. دراسة تكشف ارتفاع الخطر بنسبة 22%

السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم
السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم
آية التيجي

كشفت دراسة حديثة عن وجود ارتباط بين الإصابة بـ مرض السكري من النوع الثاني وارتفاع خطر الإصابة بعدد من أنواع السرطان، من بينها سرطان الثدي والقولون والرئة، ما يسلط الضوء على أهمية الوقاية من السرطان لدى مرضى السكري ومتابعة عوامل الخطورة المرتبطة به.

السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم

ووفقًا لنتائج بحث أجراه علماء دنماركيون، فإن النساء المصابات بالسكري من النوع الثاني كن أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 22% مقارنة بغير المصابات، بينما ارتفع الخطر لدى الرجال بنسبة 12%.

وكان الارتباط أكثر وضوحًا بالنسبة إلى السرطانات المرتبطة بالسمنة، مثل سرطان الكلى والبنكرياس والكبد.

وأظهرت البيانات أن الرجال المصابين بالسكري من النوع الثاني كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذه السرطانات بنسبة 45%، بينما ارتفع الخطر لدى النساء بنسبة 30%.

كما ارتبط مرض السكري من النوع الثاني بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون بنحو 17%، في حين ارتفعت معدلات سرطان الرئة بنسبة وصلت إلى 25% لدى بعض الفئات.

وأشارت النتائج، التي عُرضت في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري، إلى تزايد الأدلة العلمية التي تربط بين السمنة والسكري من النوع الثاني والسرطان، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الإصابة بهذه الحالات.

السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم

سرطان الثدي والسكري من النوع الثاني

وأظهرت الدراسة اختلافات في معدلات الإصابة بحسب الجنس ونوع السرطان.

فقد ارتفع خطر الإصابة بسرطان الثدي، وهو أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، بنسبة 8% لدى النساء المصابات بالسكري من النوع الثاني.

وفي المقابل، كان الرجال المصابون بالسكري أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون بنسبة 17%، بينما سجلوا خطرًا أقل للإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 19% مقارنة بالرجال الذين لا يعانون من السكري.

السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم

ارتفاع خطر سرطان الرئة لدى النساء المصابات بالسكري

ومن النتائج اللافتة في الدراسة ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الرئة بنحو 25% لدى النساء المصابات بالسكري من النوع الثاني خلال الفترة من 2010 إلى 2022.

ويمثل ذلك تغيرًا ملحوظًا مقارنة بالفترة من 1996 إلى 2009، عندما كانت النساء المصابات بالسكري من النوع الثاني أقل عرضة للإصابة بسرطان الرئة بنسبة 12%.

السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم

دراسة شملت ملايين السجلات الصحية

اعتمد الباحثون على سجلات صحية وطنية تغطي تقريبًا جميع السكان البالغين في الدنمارك، وتابعوا تشخيصات السرطان لدى الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني وغير المصابين به خلال الفترة بين عامي 1996 و2022.

وخلال فترة الدراسة الممتدة لـ27 عامًا، سجل الباحثون 75,540 حالة سرطان بين المشاركين المصابين بالسكري، مقابل 635,323 حالة بين الأشخاص غير المصابين بالمرض.

وأكد الباحثون أن النتائج تشير إلى وجود ارتباط بين السكري من النوع الثاني والسرطان، لكنها لا تثبت أن الإصابة بالسكري تسبب السرطان بشكل مباشر.

كما أوضحت الدراسة أنها لم تتمكن من أخذ بعض عوامل الخطورة الرئيسية للإصابة بالسرطان في الاعتبار بشكل كامل، ومن بينها وزن الجسم والتدخين واستهلاك الكحول والنشاط البدني، وهي عوامل قد تفسر جزءًا من الاختلافات التي ظهرت في النتائج.

السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم

لماذا قد يرتبط السكري بزيادة خطر السرطان؟

لا يزال العلماء يبحثون عن الآليات الدقيقة التي قد تربط بين مرض السكري من النوع الثاني والإصابة بالسرطان، إلا أن الخبراء يعتقدون أن ارتفاع مستويات الإنسولين وسكر الدم والالتهابات المزمنة قد يؤدي دورًا في زيادة خطر نمو الخلايا غير الطبيعية وانقسامها.

كما يمكن أن تلعب زيادة الدهون في الجسم دورًا في هذه العلاقة، إذ قد تؤدي السمنة إلى ارتفاع مستويات بعض الهرمونات وإشارات النمو في الجسم، بما في ذلك الإنسولين، وهو ما قد يؤثر في نمو الخلايا.

وقد تساعد الاختلافات الهرمونية بين الرجال والنساء أيضًا في تفسير التباين في مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم

الوقاية من السرطان لدى مرضى السكري

قالت الدكتورة تينّه لوربرج، استشارية علم الأمراض في مركز ستينو للسكري في الدنمارك وأحد المشاركين في الدراسة، إن النتائج تؤكد أهمية إعطاء الوقاية من السرطان أولوية لدى مرضى السكري من النوع الثاني، خاصة السرطانات المرتبطة بالسمنة مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث.

وأضافت أن الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى لا تزال من الأولويات الأساسية في رعاية مرضى السكري، لكن مع تحسن نتائج علاج هذه المضاعفات، قد يحتاج السرطان إلى مزيد من الاهتمام باعتباره أحد المخاطر طويلة المدى المرتبطة بالمرض.

السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم

السمنة والسكري والسرطان

تشير البيانات إلى أن نحو 9 من كل 10 حالات من السكري من النوع الثاني ترتبط بزيادة الوزن، بينما يمكن الوقاية من نحو 4 من كل 10 حالات من خلال إجراء تغييرات في نمط الحياة.

كما أن زيادة الوزن تعد ثاني أكبر سبب يمكن الوقاية منه للسرطان بعد التدخين، وتربط منظمة الصحة العالمية السمنة بما لا يقل عن 13 نوعًا من السرطان، من بينها سرطان الثدي والقولون.

ويعتقد العلماء أن زيادة معدلات السمنة قد تكون أحد العوامل التي تفسر ارتفاع معدلات الإصابة ببعض أنواع السرطان لدى الشباب، خاصة أن معدلات زيادة الوزن والسمنة ارتفعت منذ تسعينيات القرن الماضي.

ويواصل الباحثون دراسة عوامل أخرى محتملة قد تساهم في ارتفاع معدلات السرطان بين الشباب، من بينها الأطعمة فائقة التصنيع، والمواد الكيميائية المعروفة باسم «المواد الكيميائية الأبدية»، إلى جانب التغيرات في استخدام المضادات الحيوية على نطاق واسع.

السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم

أهم النصائح لتقليل مخاطر السكري والسرطان

يمكن أن يساعد الحفاظ على وزن صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن، في خفض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، كما ترتبط هذه العادات الصحية بتقليل عدد من عوامل خطر الإصابة بالسرطان.

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