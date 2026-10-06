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ارتفاع تراخيص المركبات الزيرو في مصر 12.71% خلال سبتمبر.. 76.5 الف مركبة تدخل السوق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ارتفاع تراخيص المركبات الزيرو في مصر 12.71% خلال سبتمبر.. 76.5 الف مركبة تدخل السوق

المركبات الزيرو في مصر
المركبات الزيرو في مصر
كريم عاطف

سجل سوق المركبات الجديدة في مصر تحسنا ملحوظا خلال شهر سبتمبر 2026، بعدما كشفت البيانات الصادرة عن مؤسسة الاهرام، استنادا الى تقرير المجمعة المصرية للتامين الالزامي على المركبات، عن ارتفاع اعداد المركبات الزيرو التي صدرت لها وثائق تامينية وتم ترخيصها الى 76575 مركبة، مقارنة بنحو 67936 مركبة خلال شهر اغسطس السابق، بزيادة بلغت 12.71%.

واظهرت بيانات التقرير ان الدراجات النارية استحوذت على النصيب الاكبر من اجمالي المركبات الجديدة التي دخلت السوق خلال سبتمبر، بعدما سجلت 44942 دراجة نارية، في حين بلغ عدد السيارات الملاكي 25261 سيارة، بينما سجل قطاع سيارات النقل 3352 سيارة.

وكشفت البيانات الخاصة بسنوات الموديلات عن استمرار هيمنة موديلات 2026 و2027 على حركة التراخيص الجديدة، حيث بلغ عدد المركبات موديل 2023 نحو 923 مركبة، مقابل 1522 مركبة من موديل 2024، و6427 مركبة موديل 2025.

وجاءت موديلات 2026 في الصدارة باجمالي 46579 مركبة، بينما سجلت موديلات 2027 نحو 21124 مركبة، وهو ما يعكس اعتمادا واضحا من السوق على السيارات والمركبات الاحدث.

وتاتي هذه النتائج بعد ان سجل اجمالي المركبات الزيرو المرخصة خلال اغسطس الماضي 67936 مركبة، ما يعني ان سبتمبر شهد اضافة 8639 مركبة جديدة الى اجمالي التراخيص مقارنة بالشهر السابق.

ويشير التقرير الى ان نمو سبتمبر لم يكن متساويا بين قطاعات السوق المختلفة، اذ ارتفعت تراخيص السيارات الملاكي بنسبة 4.53%، بينما حققت الدراجات النارية نموا اكبر بلغ 18.05%، في حين ارتفعت تراخيص سيارات النقل بنسبة محدودة بلغت 3.71%.

وتعكس هذه الارقام تحسنا عاما في حركة سوق المركبات الجديدة خلال سبتمبر، خاصة مع الزيادة الواضحة في اعداد الدراجات النارية والسيارات الحديثة، الى جانب استمرار تسجيل اعداد كبيرة من المركبات موديل 2027.

وبحسب البيانات، فان السيارات الملاكي والدراجات النارية يواصلان تشكيل الجزء الاكبر من حركة السوق، بينما يحتفظ قطاع النقل بحجم اقل من حيث التراخيص الشهرية.

وياتي ارتفاع سبتمبر في وقت يترقب فيه سوق السيارات المصري تطورات الاسعار والعروض وحركة الطلب، خاصة مع تغيرات اسعار السيارات الجديدة وتنوع الطرازات المتاحة امام المستهلكين.

سوق المركبات الجديدة المجمعة المصرية للتامين الالزامي المركبات الزيرو وثائق تامينية الدراجات النارية المركبات الجديدة

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