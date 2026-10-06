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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات جيلي EX5 EM-i الهجين الجديدة

جيلي EX5 EM-i موديل 2026
جيلي EX5 EM-i موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جيلي EX5 EM-i موديل 2026

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيلي EX5 EM-i موديل 2026، وتنتمي EX5 EM-i لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات جيلي EX5 EM-i موديل 2026

زودت سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية ، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة  قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية، وبها Power Windows .

جيلي EX5 EM-i موديل 2026

بالاضافة إلي ان جيلي EX5 EM-i موديل 2026 بها، تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهرباء، وبها مرايات ضم، وبها فرش من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment .

محرك جيلي EX5 EM-i موديل 2026

جيلي EX5 EM-i موديل 2026

تحصل سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 218 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 262 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.1 ثانية، وبها بطارية سعة 18.4 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ جيلي EX5 EM-i موديل 2026

جيلي EX5 EM-i موديل 2026

تمتلك سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Alarm/Anti-Theft System .

سعر جيلي EX5 EM-i موديل 2026

جيلي EX5 EM-i موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 549 ألف جنيه .
 

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