بنسبة نجاح 63.23%.. أيمن عبد الغني يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات

اعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات (التجويد – عالية القراءات – التخصص) للعام الدراسي 2025/2026م، بحضور د. أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أبواليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية.

اعتماد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات

وبلغت نسبة النجاح في شهادة إجازة التجويد 68.88%، وفي شهادة عالية القراءات 55.41%، بينما بلغت نسبة النجاح في شهادة التخصص 60.46%، وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لشهادات القراءات 6070 طالبًا وطالبة، حضر منهم 5096، وبلغ عدد الناجحين 3222 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح عامة 63.23%.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني أن الأزهر الشريف يولي عناية كبيرة بأبنائه من طلاب القراءات، ويحرص على إعداد جيل متقن لكتاب الله تعالى، قادر على حمل أمانة القرآن الكريم ونقل علومه وأحكامه بأمانة وإتقان، بما يسهم في الحفاظ على علوم القرآن والقراءات وخدمة كتاب الله تعالى.