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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بطل من أبطال أكتوبر يروي لـ«صدى البلد» ذكريات العبور: النصر من عند الله.. والقيادة العسكرية وضعت خططًا دقيقة|خاص

بطل الصاعقة المصري ثابت حبيب بالزي العسكري
بطل الصاعقة المصري ثابت حبيب بالزي العسكري
أمنية رشاد الجلوي
  • ثابت أحمد سليمان حبيب.. بطل الصاعقة من «سوهاج» الذي حمل روحه على كفه في حرب أكتوبر
  • فخر لا يزول.. 7 سنوات ونصف في صفوف خير أجناد الأرض وعمليات نوعية خلف خطوط العدو لتأمين العبور
بطل الصاعقة المصري ثابت أحمد سليمان حبيب بالزي العسكري 1973

من قرية الجلاوية التابعة لمحافظة سوهاج، خرج واحد من أبناء مصر الذين كتبوا أسماءهم في سجل البطولة خلال حرب أكتوبر 1973.. إنه الحاج ثابت أحمد سليمان حبيب، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وأحد رجال قوات الصاعقة المصرية الذين خدموا في مهام خاصة خلف خطوط العدو.

لم يكن ثابت أحمد سليمان حبيب جنديًا عاديًا، وإنما كان أحد رجال الصاعقة المصرية، القوات التي ارتبطت بمهام قتالية نوعية شديدة الخطورة، والعمل خلف خطوط العدو، والمشاركة في تأمين القوات خلال العمليات.

وخلال سنوات خدمته التي امتدت لنحو 7 سنوات ونصف، قضى البطل 2740 يومًا في صفوف القوات المسلحة، حمل خلالها روحه على كفه، مؤديًا واجبه دون تردد، ليكون واحدًا من أبناء القوات المسلحة الذين شاركوا في ملحمة استعادة الأرض والكرامة.

بطل من الصاعقة.. ومهام خلف خطوط العدو

ويحكي الحاج ثابت أحمد سليمان حبيب عن تجربته في القوات المسلحة، موضحًا أنه كان ضمن قوات الصاعقة، وشارك في مهام مرتبطة بالاقتحام والعمليات القتالية، مؤكدًا أن النصر في النهاية كان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى.

ويقول بطل أكتوبر: «كنت ضمن القوات المسلحة، وكنا قبل الحرب نستعد وننتظر، إلى أن بدأت الحرب وبدأنا تنفيذ المهام المكلفين بها».

ويضيف: «النصر من عند الله أولًا، وكنا نؤدي واجبنا، والإنسان عليه أن يقوم بدوره، أما النتيجة فهي بيد الله سبحانه وتعالى».

ويستعيد البطل طبيعة المهام التي شارك فيها، موضحًا أن القوات كانت تتقدم بعد التمهيد النيراني، ثم تبدأ عمليات الاقتحام والتقدم نحو المواقع المستهدفة، في ظل ظروف بالغة الصعوبة والخطورة.

ويؤكد: «كنا نشارك في الاقتحام بعد أن تقوم المدفعية بضرب الأهداف أمامنا، ثم نتقدم ونقتحم المواقع، وكنا نستمر في التقدم مهما كانت الظروف».

بطل الصاعقة المصري ثابت أحمد سليمان حبيب 2026

2740 يومًا في خدمة الوطن

لم تكن سنوات الخدمة مجرد أرقام في سجل عسكري، وإنما كانت سنوات من التدريب والاستعداد وتحمل المسؤولية، فقد أمضى الحاج ثابت أحمد سليمان حبيب 7 سنوات ونصف في صفوف القوات المسلحة، أي نحو 2740 يومًا من حياته في خدمة الوطن.

وخلال تلك السنوات، عاش أجواء الاستعداد للحرب، وشارك مع رفاقه في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، حتى جاءت لحظة العبور في السادس من أكتوبر 1973، لتبدأ واحدة من أعظم صفحات التاريخ العسكري المصري الحديث.

ويقول: «الحمد لله، ربنا أكرمنا ونجحنا في المهمة التي كنا مكلفين بها خلال الحرب».

«القيادة العسكرية كانت دقيقة في التخطيط»

ولا يفصل بطل أكتوبر بين شجاعة الجندي في أرض المعركة وبين التخطيط الذي سبق العمليات، مؤكدًا أن نجاح القوات المصرية كان نتاج إعداد دقيق وتخطيط محكم.

ويقول الحاج ثابت: «القيادة العسكرية كانت دقيقة في التفكير وفي رسم الخطط والعمليات التي قمنا بتنفيذها».

ويضيف أن الفضل بعد الله يعود كذلك إلى القيادة السياسية والعسكرية، قائلًا: «الفضل بعد الله يعود إلى القيادة السياسية ورئاسة الجمهورية، ثم القيادة العسكرية التي كانت على قدر المسؤولية، وكان تخطيطها وتفكيرها سليمًا».

صورة معدلة بالذكاء الاصطناعي لبطل الصاعقة المصري ثابت سليمان حبيب

«لم نكن نفكر في التكريم»

ورغم ما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات، يؤكد الحاج ثابت أحمد سليمان حبيب أن التكريم لم يكن هدفه أو هدف زملائه، وإنما كان الهدف هو أداء الواجب والدفاع عن الوطن.

ويقول: «النصر من عند الله أولًا، ونحن لم نكن نفكر في النجوم أو الأوشحة أو أي تكريم، لكن كان هدفنا أن نؤدي واجبنا وننتصر ونعود إلى أهلنا».

واليوم، وبعد مرور أكثر من خمسة عقود على حرب أكتوبر، تظل حكاية الحاج ثابت أحمد سليمان حبيب، ابن قرية الجلاوية بمحافظة سوهاج، شاهدًا على جيل حمل مسؤولية الدفاع عن الوطن في أصعب الظروف.

7 سنوات ونصف من الخدمة.. 2740 يومًا في صفوف القوات المسلحة.. وتجربة تركت في ذاكرته فخرًا لا يزول، وفي ذاكرة الوطن صفحة من صفحات البطولة التي لا تُنسى.

حرب 6اكتوبر 1973 قوات الصاعقة البطل ثابت أحمد سليمان حبيب سوهاج قرية الجلاوية عمليات نوعية

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