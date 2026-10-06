9 فوائد خارقة لمادة طبيعية مهملة .. أبرزها الحماية من السرطان ومشاكل البشرة

يعد قشر الرمان من أكثر المواد المهملة داخل مختلف البيوت ونادرا مايتم استخدامه ولكن ما لا يعرفه كثيرون أنه غني بالفوائد الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع netmeds نكشف لكم فوائد قشر الرمان الصحية والتجميلية.

علاجات مشاكل الجلد

تتميز قشور الرمان باحتوائها على مضادات أكسدة قوية وبوليفينولات معروفة بفعاليتها في علاج فرط التصبغ، وهي حالة تتميز بظهور بقع داكنة على الجلد وقد أدى الاستخدام المنتظم لمستخلصات قشور الرمان إلى تقليل فرط التصبغ دون أي آثار جانبية كما أن هذا المستخلص الغني بمضادات الأكسدة يكافح حب الشباب ويجعل البشرة خالية من الشوائب ومشرقة بالإضافة إلى ذلك، قد تحمي أقنعة التقشير البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية

يقلل خطر الأمراض المزمنة

قد تساعد قشور الرمان، الغنية بالعناصر الغذائية، في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري وقد كشفت الدراسات أن تناول قشور الرمان كمكمل غذائي يحسن مستويات الكوليسترول وسكر الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن، وذلك بفضل خصائصها المضادة للالتهابات.

تعزيز وظائف الدماغ

قد تُساهم قشور الرمان، الغنية بمضادات الأكسدة، في تحسين جودة حياة مرضى الزهايمر وقد أشارت الدراسات إلى أن الإجهاد التأكسدي يلعب دورًا هامًا في تطور هذا المرض إضافةً إلى ذلك، يُحسّن مستخلص قشور الرمان، إلى جانب مكملات غذائية أخرى تحتوي على مركبات نباتية، الأداء الإدراكي بشكل ملحوظ.

يكافح السرطان

يُعزى وجود البونيكالاجين، وهو مركب متعدد الفينولات، في قشور الرمان إلى خصائصها المضادة للسرطان وقد كشفت العديد من الدراسات أن مستخلص قشور الرمان، بفضل تأثيراته المضادة لتكاثر الخلايا السرطانية، يُساعد على إبطاء أو منع انتشارها، مما يُقلل من خطر الإصابة بسرطانات البروستاتا والثدي والفم والقولون و علاوة على ذلك، وجد الباحثون أن خصائص قشور الرمان القوية المضادة للأكسدة والواقية للكبد تُعدّ قيّمة في مكافحة سرطان الكبد.

صحة الأسنان

تُستخدم مستخلصات قشور الرمان بكثرة في غسول الفم ومعجون الأسنان وقد أثبتت الدراسات قدرة هذه المستخلصات على منع تراكم البلاك، وتسوس الأسنان، والوقاية من نخرها كما أن خصائص قشور الرمان المضادة للبكتيريا معروفة بفعاليتها في علاج قرح الفم، وأمراض الأسنان واللثة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم تأثيرها المضاد للبكتيريا في الحد من الالتهابات وتسريع عملية التئام الجروح.

يعالج التهاب المفاصل الروماتويدي

يُعدّ التهاب المفاصل الروماتويدي اضطرابًا مناعيًا ذاتيًا يتميز بالتهاب المفاصل وتلعب الخصائص القوية المضادة للأكسدة والالتهابات لمستخلص قشر الرمان دورًا رئيسيًا في تخفيف حدة التهاب المفاصل الروماتويدي كما أن فوائد مركب البونيكالاجين الموجود في هذا القشر تمنع التهاب المفاصل وتلف الغضاريف.

يعزز صحة العظام

بفضل غناها بالمعادن الأساسية والمركبات النشطة بيولوجيًا، تُعدّ مستخلصات قشور الرمان مفيدة في الوقاية من هشاشة العظام وتجديد أنسجة العظام ويُعدّ تناول شاي قشور الرمان بانتظام مفيدًا، إذ يُقلّل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور لدى النساء بعد انقطاع الطمث إضافةً إلى ذلك، فإنّ قشور الرمان الغنية بالتانينات والبوليفينولات والفلافونويدات، عند تناولها كمكمل غذائي، تُحسّن صحة العظام.

إبطاء علامات الشيخوخة

يُعدّ التعرّض للملوثات البيئية الضارة وأضرار أشعة الشمس من الأسباب الرئيسية للشيخوخة المبكرة. وتشير الدراسات إلى أن مستخلص قشر الرمان، عند مزجه بزيت البذور، يُعزز إنتاج البروكولاجين، الذي يُكافح الإنزيمات التي تُحلل الكولاجين ويُحفز نمو خلايا الجلد و تُؤخر هذه العملية بشكل فعال شيخوخة الجلد وتُخفف من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

علاجات التهاب الحلق

يُعتبر مستخلص قشر الرمان ذا قيمة كبيرة في الطب التقليدي لعلاج نزلات البرد والسعال. يُخلط مسحوق المستخلص بالماء ويُستخدم كغرغرة لتخفيف التهاب الحلق. وتشير الأدلة بقوة إلى أن المستخلص الكحولي المائي لقشر الرمان يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا تُساعد في علاج التهاب الحلق والسعال