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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بدل ما تقدميه بالطريقة التقليدية.. أفكار مبتكرة لتقديم الرمان على سفرتك

الرمان
الرمان

يعد الرمان من الفواكه التي يمكن الاستمتاع بها بأكثر من طريقة، فبدلًا من تناوله كما هو أو استخدامه في إعداد العصير فقط، يمكن إدخاله في العديد من الأطباق المالحة والحلوة، والاستفادة من حباته لإضافة مذاق مميز وشكل جذاب للأطعمة.

الرمان مع الجبن والسلطات

يمكن إضافة حبات الرمان إلى السلطات الخضراء مع الجبن والمكسرات، إذ تمنح الطبق مذاقًا يجمع بين الحلاوة والحموضة، كما تضيف إليه لونًا وشكلًا مميزًا.

الرمان مع الزبادي والعسل

يمكن تقديم الرمان كوجبة خفيفة من خلال وضع حباته فوق الزبادي وإضافة القليل من العسل والمكسرات، لتصبح وجبة بسيطة وسريعة يمكن تناولها في أي وقت.

الرمان مع الأرز والمكسرات

يمكن استخدام حبات الرمان في تزيين أطباق الأرز، خاصة عند تقديمه مع المكسرات، حيث تضيف الحبات لمسة مختلفة إلى شكل الطبق ومذاقه.

الرمان مع اللحوم والدجاج

لا يقتصر استخدام الرمان على الحلويات، إذ يمكن الاستعانة بعصير الرمان أو دبس الرمان في تتبيل اللحوم والدجاج أو تقديمه مع المشويات، للحصول على مذاق مميز.

تشيز كيك وحلويات بالرمان

يمكن استخدام حبات الرمان في تزيين التشيز كيك والحلويات الباردة، كما يمكن وضعها فوق طبقات الزبادي أو الكريمة لإضافة لون جذاب ونكهة مختلفة.

مشروبات الرمان

يمكن تحضير عصير الرمان وتقديمه بمفرده أو مزجه مع عصائر أخرى مثل البرتقال، مع إمكانية إضافة النعناع للحصول على مشروب منعش بطعم مختلف.

مكعبات ثلج بالرمان

ومن الأفكار البسيطة وضع حبات الرمان داخل قوالب الثلج مع الماء وتجميدها، ثم استخدامها لتزيين المشروبات وتقديمها بطريقة غير تقليدية.

وبهذه الأفكار يمكن تحويل الرمان من مجرد فاكهة تُؤكل كما هي إلى مكون أساسي في وصفات متنوعة، سواء في السلطات والأطباق الرئيسية أو الحلويات والمشروبات.

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