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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أزمة طالبة حدائق أكتوبر تثير الجدل بعد قرار ردها لثالثة ابتدائي ووالدها: استلمنا كتب الصف الرابع

الطالبة
الطالبة
أحمد زهران

شهدت مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الإبتدائية التابعة لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، واقعة مؤسفة أثارت غضبا واسعا، عقب تجريد الطالبة بسملة محمد يحيى من مقعدها بالصف الرابع الابتدائي وردها إلى الصف الثالث، بعد انتظامها في الدراسة لمدة حوال شهر واستلامها الكتب الدراسية، بحجة رسوبها في مادتين، دون إخطار ولي أمرها.

وحصل «صدى البلد» على صور خاصة للطالبة بسملة أثناء مذاكرتها في كتب الصف الرابع الابتدائي قبل استبعادها.

وأكد ولي أمر الطالبة، محمد يحيى محمد، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، أنه تم إبلاغه بنجاح نجلته وشقيقها الأكبر في نهاية العام الدراسي الماضي، وبناء عليه انتظمت بسملة في فصلها بالصف الرابع للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027 واستلمت كتبها المدرسية منذ انطلاق العام الدراسي.

وأضاف ولي الأمر، أنه تفاجأ بعد مرور شهر كامل باستدعائه للمدرسة، ليحاط علما برسوب نجلته في مادتي «الرياضيات واللغة الإنجليزية» وبقائها للإعادة بالصف الثالث، مؤكدا عدم تلقيه أي إخطار كتابي أو هاتفي بموعد امتحانات الدور الثاني.

وأشار  لي الأمر، إلى أنه تقدم بشكوى رسمية إلى مدير إدارة حدائق أكتوبر التعليمية جرى قيدها برقم (3953 الشؤون القانونية)، يلتمس فيها التحقيق الفوري في الواقعة وتمكين ابنتها من الاستمرار بالصف الرابع وفقًا للقانون.

وفجر ولي الأمر مفاجأة جديدة، مؤكدا تعرض طفلته للاعتداء داخل المدرسة؛ حيث أفاد بأن إحدى مسؤولات الشؤون الإدارية قامت باصطحاب الطالبة بالقوة لنقلها إلى فصل الصف الثالث الابتدائي، وعندما أبدت الطفلة اعتراضها قامت بالتعدي عليها بالضرب وتدنيس ملابسها عقب علم الإدارة بتقديم الشكوى.

من جانبها، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التزام جميع طلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الابتدائي بنسبة حضور لا تقل عن 70% من أيام الدراسة الفعلية خلال الفصلين الدراسيين للعام الحالي 2026/2027، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2026، مؤكدة متابعتها الميدانية لكافة الوقائع المتصلة بانتظام العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب.

محافظة الجيزة تعليم الجيزة مدرسة إبتدائي

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