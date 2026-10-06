قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأنفاق: عودة العمل بعد انزلاق كتل خرسانية بمشروع ترام الرمل في سيدي جابر
إسرائيل تعلن دعمها المطلق لـ"إثيوبيا".. ساعر: مصالحنا مشتركة وصداقتنا مع أديس أبابا وثيقة
الرئيس السيسي يصل سول في مستهل زيارة دولة لكوريا الجنوبية
السكك الحديدية تعلن تشغيل قطارين إضافيين "ثالثة مكيفة" بين القاهرة وأسوان.. اعرف المواعيد
لجنة التعليم بالبرلمان الأوروبي: الدعم السريع تتحمل مسؤولية ما يحدث في السودان
المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي: انتخاب الصالحين عبد النبي رئيسا للمجلس خلفا لعقيلة صالح
التحقيق مع مدرس في نيويورك بسبب إشادته بـ يحيى السنوار
من باب المندب إلى تعز.. تصعيد عسكري يعيد رسم خريطة المواجهة في اليمن
الرئيس السيسي يصل سيول في مستهل زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية
إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني للمقاعد الشاغرة بالجامعات التكنولوجية
تشهير وابتزاز.. القبض على المتهمين في واقعة سيدة بورسعيد
أسقطت علم إسرائيل على الأرض.. هجوم كبير ضد نائبة فرنسية بالبرلمان الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ولي أمر: توجهنا لمحافظ الجيزة لحل أزمة تسكين طلاب المدارس الرسمية بأطفيح

ولي أمر طالب بمدرسة أطفيح التجريبية
ولي أمر طالب بمدرسة أطفيح التجريبية
أحمد زهران

تلقى «صدى البلد» العديد من شكاوى واستغاثات أولياء الأمور بشأن أزمة تنسيق وتسكين طلاب المدارس الرسمية للغات بمحافظة الجيزة، مؤكدين وجود نحو أكثر من 1600 طفل، تقل أعمارهم عن 7 أعوام، تم تسكينهم بالإدارة التعليمية بأطفيح، رغم تقدم ذويهم بملفات الالتحاق بمدارس تقع في نطاق محل سكنهم بمناطق الهرم وبولاق الدكرور والعمرانية والعجوزة والوراق.

وألتقى صدى البلد أولياء الأمور للتعرف منهم على المشكلة تفصيليا، وأكد ملك محمود، وقال ولي أمر طالبة بالـKG2، إن عددا من أولياء الأمور تحركوا وتوجهوا إلى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، للمطالبة بالتدخل لحل الأزمة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح أن أبناءهم يعانون من استمرار الأزمة، وأن بعض الأطفال ظلوا في المنزل لفترة طويلة، وهو ما انعكس، بحسب قوله، على حالتهم النفسية.

وأضاف أنه خلال توجههم إلى المحافظة، تم استقبالهم من جانب أحد مسؤولي الإدارة التعليمية، وتم حصر أسماء الطلاب ورغبات أولياء الأمور، مع وعد بإرسال رسائل لهم خلال يومين بشأن إجراءات التحويل.

وأكد ولي الأمر رفضه لفكرة إجبار أولياء الأمور على نقل أبنائهم من المدارس الرسمية للغات إلى المدارس العربية، موضحًا أن اختيار نوع التعليم هو قرار يخص ولي الأمر وفقًا لإمكاناته ورؤيته لمستقبل أبنائه.

وأشار والد الطالبة، أن بعض الأسر لا تستطيع تحمل مصروفات المدارس الخاصة، ولذلك اختارت المدارس الرسمية للغات، مطالبًا بمراعاة حق الطلاب في الحصول على مكان مناسب بالقرب من محل إقامتهم.

وأوضح ولي الأمر، أن الانتقال لمسافات بعيدة يمثل عبئًا إضافيًا على الأسر، خاصة في ظل ما قد يتطلبه الأمر من ساعات طويلة يوميًا في الذهاب والعودة، فضلًا عن تكاليف المواصلات.

مطالب بتوزيع الطلاب على المدارس المحيطة

وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم ومحافظة الجيزة والمسؤولين بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تكرار المشكلة خلال العام الدراسي المقبل.

وناشدوا المسؤولين العمل على توفير أماكن للطلاب في المدارس المحيطة بمحل إقامتهم، ووضع الأسر المتضررة ضمن الأولويات عند إجراء عمليات التسكين والتحويل، بما يراعي الحيز السكني وظروف الطلاب وأولياء الأمور.

كما طالب أولياء الأمور بإيجاد حل عاجل للأزمة، مؤكدين أن بقاء الطلاب بعيدا عن نطاق سكنهم يفرض أعباء يومية كبيرة على الأسر، خاصة فيما يتعلق بالمواصلات والوقت والالتزامات الدراسية والعملية.

المدارس الرسمية للغات بمحافظة الجيزة محافظة الجيزة بولاق الدكرور محافظ الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد

الذهب

الذهب رايح على فين.. ارتفاع جديد في سعر المعدن الأصفر

مشغولات ذهبية

تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

ليفربول

تفاصيل إصابة نجم فريق ليفربول مع منتخب فرنسا

الأهلي

موعد مباراة الأهلي وبترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

ترشيحاتنا

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

بالصور

بشكل الوردة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل واللحمة المفرومة.. وصفة مصرية شهية

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل
طريقة عمل المسقعة بالبشاميل
طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر..صور

رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر
رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر
رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

ارتفاع حمض اليوريك في الدم.. 13 سببا قد ترفع مستوياته دون ظهور أعراض.. وطرق علاجها

أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم
أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم
أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد