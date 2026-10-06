ولي أمر: توجهنا لمحافظ الجيزة لحل أزمة تسكين طلاب المدارس الرسمية بأطفيح

تلقى «صدى البلد» العديد من شكاوى واستغاثات أولياء الأمور بشأن أزمة تنسيق وتسكين طلاب المدارس الرسمية للغات بمحافظة الجيزة، مؤكدين وجود نحو أكثر من 1600 طفل، تقل أعمارهم عن 7 أعوام، تم تسكينهم بالإدارة التعليمية بأطفيح، رغم تقدم ذويهم بملفات الالتحاق بمدارس تقع في نطاق محل سكنهم بمناطق الهرم وبولاق الدكرور والعمرانية والعجوزة والوراق.

وألتقى صدى البلد أولياء الأمور للتعرف منهم على المشكلة تفصيليا، وأكد ملك محمود، وقال ولي أمر طالبة بالـKG2، إن عددا من أولياء الأمور تحركوا وتوجهوا إلى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، للمطالبة بالتدخل لحل الأزمة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح أن أبناءهم يعانون من استمرار الأزمة، وأن بعض الأطفال ظلوا في المنزل لفترة طويلة، وهو ما انعكس، بحسب قوله، على حالتهم النفسية.

وأضاف أنه خلال توجههم إلى المحافظة، تم استقبالهم من جانب أحد مسؤولي الإدارة التعليمية، وتم حصر أسماء الطلاب ورغبات أولياء الأمور، مع وعد بإرسال رسائل لهم خلال يومين بشأن إجراءات التحويل.

وأكد ولي الأمر رفضه لفكرة إجبار أولياء الأمور على نقل أبنائهم من المدارس الرسمية للغات إلى المدارس العربية، موضحًا أن اختيار نوع التعليم هو قرار يخص ولي الأمر وفقًا لإمكاناته ورؤيته لمستقبل أبنائه.

وأشار والد الطالبة، أن بعض الأسر لا تستطيع تحمل مصروفات المدارس الخاصة، ولذلك اختارت المدارس الرسمية للغات، مطالبًا بمراعاة حق الطلاب في الحصول على مكان مناسب بالقرب من محل إقامتهم.

وأوضح ولي الأمر، أن الانتقال لمسافات بعيدة يمثل عبئًا إضافيًا على الأسر، خاصة في ظل ما قد يتطلبه الأمر من ساعات طويلة يوميًا في الذهاب والعودة، فضلًا عن تكاليف المواصلات.

مطالب بتوزيع الطلاب على المدارس المحيطة

وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم ومحافظة الجيزة والمسؤولين بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تكرار المشكلة خلال العام الدراسي المقبل.

وناشدوا المسؤولين العمل على توفير أماكن للطلاب في المدارس المحيطة بمحل إقامتهم، ووضع الأسر المتضررة ضمن الأولويات عند إجراء عمليات التسكين والتحويل، بما يراعي الحيز السكني وظروف الطلاب وأولياء الأمور.

كما طالب أولياء الأمور بإيجاد حل عاجل للأزمة، مؤكدين أن بقاء الطلاب بعيدا عن نطاق سكنهم يفرض أعباء يومية كبيرة على الأسر، خاصة فيما يتعلق بالمواصلات والوقت والالتزامات الدراسية والعملية.