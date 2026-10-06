قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وفاة موظفة بمعهد لمكافحة الطاعون.. روسيا تكشف حقيقة انتشار العدوى وتعلن موقفها
الطاعون الرئوي يعود إلى الواجهة ويهدد العالم.. هل ينتشر بين البشر؟
الرئيس السيسي يصل سول في مستهل زيارة دولة لكوريا الجنوبية
ميسي يودع منتخب الأرجنتين في مباراة تكريمية أمام بنين
قبيل قمة COP-31.. السفارة التركية بالقاهرة تستضيف "جسر المناخ"
أحمد موسى يوجه رسالة للمدرسين: علموا أولادنا تاريخهم الحقيقي
أزمة طالبة حدائق أكتوبر تثير الجدل بعد قرار ردها لثالثة ابتدائي ووالدها: استلمنا كتب الصف الرابع
اللواء محمد قشقوش: حرب أكتوبر كانت حتمية وهذا رد على الرواية الإسرائيلية الكاذبة
دراسة حزمة حوافز.. الحكومة: مستهدف الوصول إلى إنشاء ألف مدرسة تطبيقية في 2030
بطل من أبطال أكتوبر يروي لـ«صدى البلد» ذكريات العبور: النصر من عند الله.. والقيادة العسكرية وضعت خططًا دقيقة|خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الطاعون الرئوي يعود إلى الواجهة ويهدد العالم.. هل ينتشر بين البشر؟

الطاعون الرئوي
الطاعون الرئوي
أحمد أيمن

أعادت وفاة باحثة روسية تبلغ من العمر 28 عامًا، تعمل في معهد متخصص بأبحاث الطاعون ومسببات الأمراض الخطيرة، مرض الطاعون الرئوي إلى دائرة الاهتمام العالمي، بعدما أُثيرت احتمالات ارتباط الوفاة بالمرض، في وقت تتابع فيه الجهات الصحية الروسية والدولية ملابسات الحالة.

وتعمل الباحثة في معهد إيركوتسك لأبحاث مكافحة الطاعون في سيبيريا، فيما خضع عدد من الأشخاص للحجر الصحي كإجراء احترازي. 

وفي المقابل، قللت السلطات الروسية من احتمال وجود علاقة مباشرة بين الوفاة وطبيعة عملها، كما تواصل منظمة الصحة العالمية متابعة التطورات مع السلطات الروسية.

ما هو الطاعون الرئوي؟

الطاعون الرئوي هو أحد أشكال العدوى التي تسببها بكتيريا يرسينيا بيستيس، ويُعد من أخطر وأندر أشكال الطاعون، إذ تصيب العدوى الجهاز التنفسي والرئتين.

وتختلف هذه الصورة عن الطاعون الدبلي، وهو الشكل الأكثر شيوعًا، والذي يرتبط عادة بلسعات البراغيث المصابة. ويمكن أن تنتقل بكتيريا الطاعون أيضًا من خلال التعامل المباشر مع أنسجة حيوانات مصابة.

كيف ينتقل بين البشر؟

تكمن خطورة الطاعون الرئوي في إمكانية انتقاله من شخص إلى آخر عبر استنشاق الجزيئات التنفسية المعدية، خصوصًا خلال المخالطة القريبة والمطولة لشخص مصاب.

ومع ذلك، لا يعني ذلك أن المرض ينتشر بسهولة مثل الفيروسات التنفسية واسعة الانتشار؛ إذ تشير التقديرات الصحية إلى أن احتمالات الانتقال لمسافات بعيدة أو حدوث تفشٍ عالمي واسعة النطاق تظل محدودة.

قد تبدأ أعراض المرض بصورة حادة، وتشمل الحمى والقشعريرة والصداع وآلام الجسم والضعف والإرهاق، إضافة إلى الغثيان والقيء والإسهال، بينما يمكن أن تتطور العدوى إلى التهاب رئوي شديد مصحوب بصعوبة في التنفس.

وتكمن الخطورة الأساسية في سرعة تطور الحالة إذا لم يحصل المصاب على العلاج المناسب في الوقت المناسب.

هل يمكن علاج الطاعون الرئوي؟

رغم خطورته، فإن الطاعون ليس مرضًا بلا علاج، ويمكن استخدام مضادات حيوية فعالة ضده، بينما تزداد فرص النجاة بصورة كبيرة عندما يبدأ العلاج مبكرًا بعد ظهور الأعراض أو الاشتباه في الإصابة. 

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن التشخيص والعلاج المبكرين عنصران حاسمان في السيطرة على المرض.

هل يهدد الطاعون العالم؟

حتى الآن، لا تشير المعطيات المتاحة إلى خطر عالمي مرتفع، وتبقى المخاوف مرتبطة بضرورة اكتشاف أي حالات محتملة وعزلها والتعامل سريعًا مع المخالطين.

ورغم ارتباط الطاعون تاريخيًا بـ«الموت الأسود»، فإن الطب الحديث يمتلك وسائل فعالة لتشخيصه وعلاجه، ما يجعل سيناريو انتشار عالمي واسع أقل احتمالًا مقارنة بما كان عليه المرض في العصور السابقة.

الطاعون الرئوي انتشار الطاعون الرئوي أعراض الطاعون الرئوي تفاصيل الطاعون الرئوي منظمة الصحة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

أرشيفية

من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح

مشغولات ذهبية

تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

الذهب

الذهب رايح على فين.. ارتفاع جديد في سعر المعدن الأصفر

مخالفات البناء

تصالح الجراجات وصب الأسقف وخصم 50%.. تعديلات جديدة لإنهاء أزمة مخالفات البناء

حسام حسن

حسام حسن يعتذر عن حضور مؤتمر كاف للمدربين بسبب حفل زفاف

المتهمين

اعترفا بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.. القبض على رجل وزوجته بالدقهلية

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. سر لحماية بطارية اللاب توب.. طريقة لمنع هاتفك من الإغلاق المفاجئ

بي إم دبليو M5 E39

بي إم دبليو M5 ألهمت فولكس فاجن لصناعة محركها السري W10

بدون برامج.. الطريقة العلمية لمنع هاتفك من الإغلاق المفاجئ

بدون برامج.. الطريقة العلمية لمنع هاتفك من الإغلاق المفاجئ

بالصور

9 فوائد خارقة لمادة طبيعية مهملة .. أبرزها الحماية من السرطان ومشاكل البشرة

السرطان
السرطان
السرطان

مي سليم تتألق بإطلالة أنيقة بالأسود.. يجمع بين البساطة والأنوثة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

مش الصبح دائمًا.. أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

مرضى السكري من النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.. دراسة تكشف ارتفاع الخطر بنسبة 22%

السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم
السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم
السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: جيل يشبه أكتوبر

المزيد