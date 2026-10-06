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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دراسة حزمة حوافز.. الحكومة: مستهدف الوصول إلى إنشاء ألف مدرسة تطبيقية في 2030

مدبولي
مدبولي
هاني حسين

أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء عقد اجتماع لمناقشة سبل تحقيق نقلة حقيقية في التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وقال محمد عادل في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"الاجتماع تطرق للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق نقلة حقيقية في أعداد المدارس التكنولوجية التطبيقية ". 

وتابع محمد عادل:" لدينا حاليا 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ومستهدف إنشاء 200 لـ 250 مدرسة تطبيقية سنويا بالشراكة مع القطاع الخاص وصولا إلى ألف مدرسة تطبيقية في 2030 ".

وأكمل محمد عادل:" الشريك الصناعي والخدمي يساعد في الإشراف على وضع المناهج والبرامج التطبيقية المناسبة للقطاع الخدمي بما يسهم في توفير فرص عمل لخريجي المدارس التطبيقية".

ولفت محمد عادل :" رئيس الوزراء وجه بأهمية دراسة وإعداد حزمة من الحوافز المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في إنشاء المدارس التطبيقية ".
 

مدبولي مصطفى مدبولي اخبار التوك شو مصر الدين

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