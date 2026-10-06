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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبيل قمة COP-31.. السفارة التركية بالقاهرة تستضيف "جسر المناخ"

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
ناصر السيد

استضافت سفارة تركيا في القاهرة "بالتعاون مع منظمة المجتمع المدني البيئية الشبابية "Youth Loves Egypt" (YLE)،  يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026  ندوة بعنوان "Jisr – جسر المناخ" في مقر إقامة سفير الجمهورية التركية.

وبحسب البيان الصادر من السفارة التركية بالقاهرة، بدأت الندوة، التي شارك فيها نحو 130 شخصًا من ممثلي المؤسسات الحكومية والبرلمان والمجتمع المدني والشباب والأوساط الأكاديمية والإعلام والقطاع الخاص، إضافةً إلى أعضاء السلك الدبلوماسي، بكلمة افتتاحية لسفير تركيا في القاهرة صالح موطلو شن.

وأشار السفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شن في كلمته إلى أن تغيّر المناخ قضية تتطلب مسؤولية مشتركة وتعاونًا على المستوى العالمي، مؤكدًا أهمية أن يضطلع الشباب بدور فاعل في صياغة السياسات المناخية وتنفيذها. كما أدلى شن بتقييمات بشأن أولويات رئاسة COP31 التي تتولاها تركيا بالشراكة الوثيقة مع أستراليا.

وأوضح السفير شن أن كل الجهود والأنشطة في اطار قمة أنطاليا تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية هي الحوار والتوافق والعمل. وذكر أننا لم نعد بحاجة إلى وضع أهداف جديدة على طاولات الاجتماعات فحسب، بل إلى الإرادة التي تُجسّد الأهداف القائمة على أرض الواقع، في الحقول والصناعة والمدن، وأن الهدف هو أن تدخل COP31 التاريخ بوصفها "مؤتمر أطراف التنفيذ".

وفي البرنامج، قدّم احد موظفي السفارة عرضًا تقديميًا حول أولويات رئاسة تركيا لـCOP31 كما جرى تعريف المشاركين بـ"إعلان الشباب العربي" الذي أُعدّ بالتنسيق مع مؤسسة YLE.

وفي إطار الفعالية، عُقدت جلسة نقاشية بعنوان "Road to COP31" (الطريق إلى COP31)، تبادل خلالها آراءهم حول السياسات المناخية والاستدامة والمسار المؤدي إلى COP31 كل من: وزير الموارد المائية والري الأسبق الدكتور محمد عبد العاطي، ومدير إدارة البيئة والأرصاد الجوية في جامعة الدول العربية الدكتور محمود فتح الله، والمستشار السابق لوزيرة البيئة والتغير المناخي المصرية الدكتور كريم مرسي، ورئيسة قطاع الاستدامة في البنك التجاري الدولي (CIB) الدكتورة داليا عبد القادر.

وفي الجزء الأخير من البرنامج، اجتمع المشاركون حول طاولات عمل تناولت محاور مناخية مختلفة، وتبادلوا الآراء والمقترحات.

وجاءت الفعالية، فضلًا عن كونها منصةً للكلمات والخطابات، حوارًا مناخيًا تفاعليًا شهد تبادلًا مباشرًا للأفكار بين المشاركين.

كما عُرض في الفعالية معرض الصور "One Flyway, Two Shores" (مسار هجرة واحد، وضفتان)، الذي يتناول رحلات هجرة الطيور المهاجرة الممتدة من مضيق إسطنبول (البوسفور) إلى سواحل البحر الأحمر.

قمة COP 31 السفارة التركية بالقاهرة جسر المناخ سفارة تركيا في القاهرة السفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شن

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