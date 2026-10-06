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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل زاد عن 52 جنيها؟.. سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم في البنوك
سعر الدولار اليوم في البنوك
رشا عوني

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 في البنوك، ونستعرض لكم في السطور التالية سعر الدولار في البنوك بعد تخطيه الـ 52 جنيهاً منذ أيام.. 

أسعار الدولار في البنوك اليوم

 

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB)

سجل سعر الشراء 52.40 جنيه.

بلغ سعر البيع 52.50 جنيه.

سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي (ABK)

بلغ سعر الشراء 52.40 جنيه.

وصل سعر البيع إلى 52.50 جنيه.

أين استقر سعر الدولار مقابل الجنيه قبل ساعات من تشغيل الشاشات؟ - اليوم السابع

سعر الدولار في بنك نكست (NXT)

سجل سعر الشراء 52.40 جنيه.

بلغ سعر البيع 52.50 جنيه.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي (AAIB)

جاء سعر الشراء بنحو 52.38 جنيه.

وصل سعر البيع إلى 52.48 جنيه.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان (HDB)

بلغ سعر الشراء 52.34 جنيه.

سجل سعر البيع 52.44 جنيه.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK)

سجل سعر الشراء 52.34 جنيه.

بلغ سعر البيع 52.44 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس (SCB)

وصل سعر الشراء 52.34 جنيه.

بلغ سعر البيع 52.44 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري (ADCB)

بلغ سعر الشراء 52.33 جنيه.

وصل سعر البيع إلى 52.43 جنيه.

سعر الدولار في المصرف المتحد (UB)

سجل سعر الشراء 52.32 جنيه.

بلغ سعر البيع 52.42 جنيه.

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك..

سعر الدولار في بنك المصري الخليجي (EG Bank)

جاء سعر الشراء بنحو 52.31 جنيه.

وصل سعر البيع إلى 52.41 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية (ALEXBANK)

بلغ سعر الشراء 52.30 جنيه.

سجل سعر البيع 52.40 جنيه.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية (IDB)

سجل سعر الشراء 52.29 جنيه.

بلغ سعر البيع 52.39 جنيه.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني (QNB)

بلغ سعر الشراء 52.28 جنيه.

وصل سعر البيع إلى 52.38 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول (FABMISR)

جاء سعر الشراء بنحو 52.28 جنيه.

وصل سعر البيع إلى 52.38 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (NBE)

سجل سعر الشراء 52.27 جنيه.

بلغ سعر البيع 52.37 جنيه.

سعر الدولار في المصرف العربي (AIB)

بلغ سعر الشراء 52.27 جنيه.

سجل سعر البيع 52.37 جنيه.

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