قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبيل قمة COP-31.. السفارة التركية بالقاهرة تستضيف "جسر المناخ"
أحمد موسى يوجه رسالة للمدرسين: علموا أولادنا تاريخهم الحقيقي
أزمة طالبة حدائق أكتوبر تثير الجدل بعد قرار ردها لثالثة ابتدائي ووالدها: استلمنا كتب الصف الرابع
اللواء محمد قشقوش: حرب أكتوبر كانت حتمية وهذا رد على الرواية الإسرائيلية الكاذبة
دراسة حزمة حوافز.. الحكومة: مستهدف الوصول إلى إنشاء ألف مدرسة تطبيقية في 2030
بطل من أبطال أكتوبر يروي لـ«صدى البلد» ذكريات العبور: النصر من عند الله.. والقيادة العسكرية وضعت خططًا دقيقة|خاص
هل هناك فيروس جديد يهدد المصريين؟.. عوض تاج الدين يجيب ويحسم الجدل
40 مليون دولار.. محمد صلاح يحتل المركز العاشر في قائمة الأعلى دخلا عالميا
شاهد على بطولات الأطباء.. عوض تاج الدين يروي كواليس علاج مصابي حرب أكتوبر
البسوا الشتوي.. تقلبات خريفية وأمطار تضرب هذه المحافظات خلال ساعات
اللواء نصر سالم يكشف تفاصيل دور جهاز الاستطلاع في رصد تحركات جيش الاحتلال قبل حرب أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

إبراهيم النجار يكتب: هل نحن أمام "أوسلو" جديدة في لبنان؟!

إبراهيم النجار
إبراهيم النجار
إبراهيم النجار

ثمة تخوف كبير لدي مراقبين وقادة سياسيين في لبنان، من أن يسلك التفاوض اللبناني، طريق أوسلو. الاتفاق الذي ولد ميتا. حسب قولهم. والتحذير يجد سنده في النصوص. عام 1993، وقع الفلسطنيون، إعلان مباديء. في السادس والعشرين من يونيو وقع لبنان، وثيقة تأسيسية لمسار متدرج. ورقتان تعدان بنهاية الحرب. وتحيلان الأرض إلي جولة لاحقة. الفعل واحد. نص أوسلو الثاني، تحدث عن إعادة انتشار القوات. ونص الإطار، يكرر العبارة. الانسحاب يدخل الوثيقتين علي رؤوس اصابعه. والتسلسل يكاد ينسخ. هناك التزامات أمنية فلسطينية أولا. هنا نزع السلاح أولا. وفي الحالتين، تل أبيب، وحدها تقرر متي انجز الواجب. ناتنياهو، اختصر الأمر. القوات باقية ما دام السلاح باقيا. 
قسمت الضفة الغربية، إلي "أ"، "ب"، "ج". فقيت المنطقة "ج". أي نحو 60% من الأرض في قبضة الاحتلال، وصار الفلاح يطلب إذنا ليقطف زيتونه. الجنوب أمام مناطق تجريبية للانسحاب، ومواقع مستحدثة علي الخط الأصفر. وأهله يراقبون بيوتهم من بعيد. التسمية أنعم، والقضم أسرع. أوسلو، منح نفسه 5 سنوات انتقالية لم تنتهي. الإطار، أكثر صراحة. بلا جدول زمني. كأن أحدا قرأ التجربة فحذف الموعد توفيرا للخيبة. والراعي حليفا لطرف واحد. كلينتون، الرئيس الأمريكي السابق، في الحديقة الأولي. وروبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في القاعة الثانية. ومائة مليون دولار، مساعدات للبنان. تشتري هدوءً، لا يكفي لموسم زيتون. 
أوسلو، شق الفلسطينيين. الإطار، شق اللبنانيين. والمقاومة ترفضه. الزعيم ياسر عرفات، وقع ليعود. فأنتهي محاصرا في المقاطعة. لبنان، يوقع ليخرج المحتل، فيحاصر جنوبه. خلف الخط الأصفر. في أوسلو، ولدت المنطقة "ج"، مؤقتا. بعد ثلاثين عاما. صار المؤقت أطول بنود الاتفاق عمرا. وفي الجنوب، تحمل المناطق التجريبية، النسب نفسه. فإلي كم جولة يحتاج التجريب كي يصير احتلالا بتوقيع لبناني.

لبنان التفاوض اللبناني أوسلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

أرشيفية

من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

مشغولات ذهبية

تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

الذهب

الذهب رايح على فين.. ارتفاع جديد في سعر المعدن الأصفر

مخالفات البناء

تصالح الجراجات وصب الأسقف وخصم 50%.. تعديلات جديدة لإنهاء أزمة مخالفات البناء

حسام حسن

حسام حسن يعتذر عن حضور مؤتمر كاف للمدربين بسبب حفل زفاف

المتهمين

اعترفا بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.. القبض على رجل وزوجته بالدقهلية

ترشيحاتنا

ولي العهد السعودي يتبرع بالدم

بادرة وطنية إنسانية.. ولي العهد السعودي يتبرع بالدم ويطلق الحملة الوطنية لعام 2026 | صور

ماكدونالدز

دعوى قضائية واتهامات تطال ماكدونالدز بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

ترامب

ضربة قضائية لترامب.. قاضٍ أمريكي يوقف غرامات تصل إلى 1.8 مليون دولار بحق المهاجرين

بالصور

مش الصبح دائمًا.. أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

مرضى السكري من النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.. دراسة تكشف ارتفاع الخطر بنسبة 22%

السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم
السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم
السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم

بشكل الوردة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل واللحمة المفرومة.. وصفة مصرية شهية

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل
طريقة عمل المسقعة بالبشاميل
طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: جيل يشبه أكتوبر

المزيد