إبراهيم النجار يكتب: هل نحن أمام "أوسلو" جديدة في لبنان؟!

ثمة تخوف كبير لدي مراقبين وقادة سياسيين في لبنان، من أن يسلك التفاوض اللبناني، طريق أوسلو. الاتفاق الذي ولد ميتا. حسب قولهم. والتحذير يجد سنده في النصوص. عام 1993، وقع الفلسطنيون، إعلان مباديء. في السادس والعشرين من يونيو وقع لبنان، وثيقة تأسيسية لمسار متدرج. ورقتان تعدان بنهاية الحرب. وتحيلان الأرض إلي جولة لاحقة. الفعل واحد. نص أوسلو الثاني، تحدث عن إعادة انتشار القوات. ونص الإطار، يكرر العبارة. الانسحاب يدخل الوثيقتين علي رؤوس اصابعه. والتسلسل يكاد ينسخ. هناك التزامات أمنية فلسطينية أولا. هنا نزع السلاح أولا. وفي الحالتين، تل أبيب، وحدها تقرر متي انجز الواجب. ناتنياهو، اختصر الأمر. القوات باقية ما دام السلاح باقيا.

قسمت الضفة الغربية، إلي "أ"، "ب"، "ج". فقيت المنطقة "ج". أي نحو 60% من الأرض في قبضة الاحتلال، وصار الفلاح يطلب إذنا ليقطف زيتونه. الجنوب أمام مناطق تجريبية للانسحاب، ومواقع مستحدثة علي الخط الأصفر. وأهله يراقبون بيوتهم من بعيد. التسمية أنعم، والقضم أسرع. أوسلو، منح نفسه 5 سنوات انتقالية لم تنتهي. الإطار، أكثر صراحة. بلا جدول زمني. كأن أحدا قرأ التجربة فحذف الموعد توفيرا للخيبة. والراعي حليفا لطرف واحد. كلينتون، الرئيس الأمريكي السابق، في الحديقة الأولي. وروبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في القاعة الثانية. ومائة مليون دولار، مساعدات للبنان. تشتري هدوءً، لا يكفي لموسم زيتون.

أوسلو، شق الفلسطينيين. الإطار، شق اللبنانيين. والمقاومة ترفضه. الزعيم ياسر عرفات، وقع ليعود. فأنتهي محاصرا في المقاطعة. لبنان، يوقع ليخرج المحتل، فيحاصر جنوبه. خلف الخط الأصفر. في أوسلو، ولدت المنطقة "ج"، مؤقتا. بعد ثلاثين عاما. صار المؤقت أطول بنود الاتفاق عمرا. وفي الجنوب، تحمل المناطق التجريبية، النسب نفسه. فإلي كم جولة يحتاج التجريب كي يصير احتلالا بتوقيع لبناني.