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انتقادات واسعة لـ ترامب بعد حديثه عن استهداف إيران لوس أنجلوس وسان دييجو.. والبيت الأبيض يرد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتقادات واسعة لـ ترامب بعد حديثه عن استهداف إيران لوس أنجلوس وسان دييجو.. والبيت الأبيض يرد

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
القسم الخارجي

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات واسعة بعدما أشار أمام حشد من مؤيديه في ولاية نبراسكا إلى أن إيران يمكن أن تستهدف مدينة أمريكية كبرى مثل لوس أنجلوس أو سان دييجو، ما دفع القادة الديمقراطيين في كاليفورنيا وبعض الجمهوريين أيضًا إلى توجيه انتقادات سريعة إليه.

وخلال تجمع سياسي في منطقة زراعية بولاية نبراسكا يوم الاثنين، تحدث ترامب عن التضحيات الاقتصادية التي تتحملها الولايات المتحدة خلال الحرب، وقال إنه مصمم على تحقيق نصر كبير لأنه سيؤكد صحة جميع الإجراءات التي اتخذتها إدارته.

وقال ترامب للحشد في مدينة جراند آيلاند بولاية نبراسكا إن الحرب تسببت في ارتفاع محدود ومؤقت في الأسعار، وإن ذلك يمثل ثمنًا بسيطًا يتعين دفعه، على حد تعبيره، للحفاظ على أمن العالم والولايات المتحدة.

وأضاف أن إيران كانت يمكن أن تستهدف مدينة، مشيرًا إلى لوس أنجلوس وسان دييجو، ثم قال إن هذا ثمن بسيط للغاية، وإن الحرب ستنتهي قريبًا جدًا.

وتابع ترامب أن الحرب تكاد تنتهي بالفعل، لكنها ستنتهي قريبًا، سواء بهذه الطريقة أو تلك.

البيت الأبيض يدافع عن تصريحات ترامب

ودافع البيت الأبيض اليوم الثلاثاء عن تصريحات ترامب، رافضًا الانتقادات التي وُجهت إليه.

وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن ما وصفه بحالة الهلع الإعلامية بشأن تصريحات الرئيس ترامب لا تستند إلى الواقع، موضحًا أن الرئيس كان يشير بوضوح إلى أن المدن الأمريكية كانت ستصبح مهددة لو لم يتم إيقاف إيران عن امتلاك سلاح نووي.

وأضاف تشيونغ أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر أمنًا في ظل قيادة الرئيس، مشيرًا إلى أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية، ولا قوة بحرية أو جوية، ولا أموالًا.

وسبق أن قلل ترامب من المخاوف المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن الصراع مع إيران، كما قلل في وقت سابق من مخاوفه بشأن احتمال شن إيران أو حلفائها هجومًا على الأراضي الأمريكية.

بدء التصويت المبكر في كاليفورنيا

جاءت تصريحات ترامب في منطقة ريفية بولاية نبراسكا، وهي ولاية فاز بها في انتخابات الرئاسة عام 2024 بأكثر من 55% من الأصوات، واستهدفت مدنًا تديرها قيادات ديمقراطية في كاليفورنيا، وهي ولاية ديمقراطية بشدة كثيرًا ما ينتقدها الرئيس.

وأثارت تصريحات ترامب يوم الاثنين ردود فعل غاضبة من مسؤولين في كاليفورنيا.

ووصف حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم الرئيس الجمهوري بأنه مضطرب وخطير.

وقال نيوسوم إن ترامب، بعد إرسال الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية الأمريكية لاحتلال كاليفورنيا، أصبح الآن يقول إن أعداء الولايات المتحدة في الخارج ينبغي أن يستهدفوا لوس أنجلوس وسان دييجو.

ونشر نيوسوم مقطع فيديو لتصريحات ترامب في نبراسكا، وربطها بتصريحات سابقة للرئيس استخدمها لتبرير نشر قوات عسكرية أمريكية في لوس أنجلوس ومدن أخرى لمكافحة الجريمة وتطبيق قوانين الهجرة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض لوس أنجلوس إيران ولاية نبراسكا

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