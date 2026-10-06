اللواء نصر سالم يكشف تفاصيل دور جهاز الاستطلاع في رصد تحركات جيش الاحتلال قبل حرب أكتوبر

كشف اللواء نصر سالم أحد أبطال حرب أكتوبر، رئيس جهاز الاستطلاع السابق، تفاصيل جديدة عن ساعة الصفر وانتصارات حرب أكتوبر.

وقال اللواء نصر سالم أحد أبطال حرب أكتوبر، رئيس جهاز الاستطلاع السابق، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن يوم 5 يونيو عام 1967 بدأ عمل جهاز الاستطلاع، متابعا أن عناصر الاستطلاع جعلوا سيناء كتاب مفتوح أمام القيادة.

وتابع اللواء اللواء نصر سالم أحد أبطال حرب أكتوبر، رئيس جهاز الاستطلاع السابق، أن عناصر الاستطلاع كانت موجودة في سيناء ولم ينسحبوا في 5 يونيو عام 2067 ونقلت معلومات وتحركات جيش الاحتلال.