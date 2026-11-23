كشف صفوت الجزيري، والد أحمد صفوت لاعب الزمالك ومنتخب مصر للناشئين، عن طموحات نجله وزملائه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هدفهم هو الفوز بجميع المباريات المتبقية في البطولة، وتحقيق إنجاز يليق بالكرة المصرية، إلى جانب أمله في خوض نجله تجربة الاحتراف الأوروبي مستقبلًا.

وقال الجزيري، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن لاعبي المنتخب لديهم إصرار كبير على مواصلة المشوار بقوة، بعدما تعاهدوا على بذل أقصى ما لديهم خلال المواجهات المقبلة من أجل تحقيق الانتصارات والذهاب بعيدًا في البطولة.

وأضاف والد لاعب الزمالك أنه يتمنى احتراف نجله في أحد الأندية الأوروبية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى تلقيه اتصالات من بعض وكلاء اللاعبين في دول أوروبية للاستفسار عن أحمد صفوت، لكنها لم تصل حتى الآن إلى مرحلة العروض الرسمية، ولا تزال في إطار التواصل والحديث.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على احترام الأسرة الكامل لحقوق نادي الزمالك، قائلًا: «نفسي ابني يحترف في أوروبا، وإحنا تحت أمر الزمالك»، في إشارة إلى تمسكهم بالتعامل مع أي خطوة مستقبلية بما يحفظ حقوق النادي



