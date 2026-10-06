رئيس أركان القوات الجوية الأسبق: الطيار المصري كان يتدرب على إلقاء القنابل بالعين

كشف اللواء طيار حسن راشد أحد أبطال حرب اكتوبر، رئيس أركان القوات الجوية الاسبق، تفاصيل جديدة عن ساعة الصفر وانتصارات حرب اكتوبر.

وقال اللواء طيار حسن راشد أحد أبطال حرب اكتوبر، رئيس أركان القوات الجوية الاسبق، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن اسرائيل كانت تمتلك احدث رادار فرنسي قبل حرب اكتوبر 73، مستدركا أن ميج 17 حربنا اسرائيل بها وقمنا بإجراء تعديلات عليها.

وأشار اللواء طيار حسن راشد أحد أبطال حرب اكتوبر، رئيس أركان القوات الجوية الاسبق، إلى أن الطيار المصري كان يتدرب على القاء القنابل بالعين قبل حرب اكتوبر في 73.