بعد تصريح ترامب بأن مضيق هرمز مفتوح.. هجوم على سفينة وإصابة أحد أفرادها

أفادت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) بتعرض سفينة لهجوم في مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد طاقمها.

يأتي هذا في ظل تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "الحصار البحري لا يزال ساريًا بالكامل، ومضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي".

وفي وقت لاحق، صرّح المسؤول الإيراني محمد موهابر قائلاً: "إيران لا تخلط بين التفاوض والاستسلام، وإذا كانت أمريكا تعتقد أن الضغط والعقوبات قادران على كسر إرادة هذه الأمة، فعليها إعادة النظر في حساباتها. إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها لن تتراجع عن الدفاع عن أمنها وشرفها، ولن تنسى دماء شهدائها".