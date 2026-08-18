الحكومة تستعرض الجداول الزمنية لإدخال مشروعات المياه والصرف الصحي بأسوان الخدمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم؛ يستهدف متابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة معدلات تغطية مختلف مناطق وقري المحافظة بتلك الخدمات.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستسهم وبشكل كبير في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع الحيوي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف ومعدلات المشروعات الجاري تنفيذها على أرض محافظة أسوان في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والجداول الزمنية المتوقعة للانتهاء من تلك المشروعات ودخولها الخدمة، بما يسهم في زيادة معدلات التغطية بخدمات هذا القطاع، وتحسين مستوى الخدمات البيئية والصحية للمواطنين.