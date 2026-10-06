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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثنائي عالمي قد يجتمع في ريال مدريد قريبًا..تفاصيل

ريال مدريد
ريال مدريد
علا محمد

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة بشأن انضمام ثنائي من أبرز نجوم كرة القدم الحاليين، إلى ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة، مع وجود رغبة منهما بارتداء القميص الملكي.

وبحسب ما ذكرت شبكة «ElNacional» الإسبانية، فهناك تطورًا في موقف مايكل أوليسي، نجم بايرن ميونخ، وإيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي في ظل ارتباط اسميهما بإمكانية الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.


وبحسب التقرير، فإن مايكل أوليس لا يستبعد فكرة الانتقال إلى ريال مدريد في عام 2027، رغم استمراره مع بايرن ميونخ. ويحرص على ضمان وجود بند جزائي في عقده الجديد مع النادي البافاري، في حال التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد تعاقده.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن قيمة الشرط الجزائي الذي يسعى أوليس لإدراجه في عقده قد تصل إلى نحو 200 مليون يورو، وهو ما قد يمنحه مساحة أكبر للتحكم في مستقبله حال ظهور عرض مناسب من أحد كبار الأندية الأوروبية.

وكذلك إيرلينج هالاند، الذي يفكر في مستقبله على المدى الطويل، مع عدم استبعاد إمكانية خوض تجربة جديدة خارج مانشستر سيتي في السنوات المقبلة.

تقارير صحفية ثنائي من أبرز نجوم كرة القدم ريال مدريد القميص الملكي إيرلينج هالاند

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