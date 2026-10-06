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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

داني كارفاخال يقترب من خيتافي بعد رحيله عن ريال مدريد

كارفخال
كارفخال
إسلام مقلد

اقترب الإسباني داني كارفاخال، قائد ريال مدريد السابق ولاعب الفريق الملكي سابقًا، من الانتقال إلى خيتافي خلال الأيام المقبلة، بعدما أصبح لاعبًا حرًا عقب رحيله عن النادي، في خطوة قد تمنحه فرصة مواصلة مسيرته داخل العاصمة الإسبانية.

خيتافي يتحرك لضم كارفاخال

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، يسعى خيتافي منذ فترة إلى تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين الأحرار، قبل أن تظهر فرصة التعاقد مع كارفاخال، الذي يحظى باهتمام إدارة النادي، في الوقت الذي يبدو فيه الظهير الإسباني منفتحًا على خوض التجربة الجديدة.

ويأتي اهتمام خيتافي بكارفاخال في ظل رغبة النادي في تعزيز صفوفه بعناصر تملك خبرات كبيرة، بينما يدرس اللاعب العرض المقدم إليه قبل حسم مستقبله خلال الفترة المقبلة.

قرب خيتافي من منزل كارفاخال يقربه من الصفقة

ويجذب عرض خيتافي كارفاخال لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها قرب النادي من منزله، وهو ما يسمح له بمواصلة حياته في مدريد دون الحاجة إلى إجراء تغييرات كبيرة على روتينه اليومي.

كما يحظى المشروع الرياضي لخيتافي بإعجاب كارفاخال، إلى جانب رغبته في العمل تحت قيادة المدير الفني خوسيه بوردالاس.

بوردالاس يتدخل لإقناع كارفاخال

ولعب بوردالاس دورًا مباشرًا في المفاوضات، بعدما تواصل شخصيًا مع كارفاخال وشرح له الدور الذي يمكن أن يؤديه داخل الفريق، في محاولة لإقناعه بالموافقة على الانتقال إلى خيتافي.

وتحظى هذه الخطوة بتقدير كبير من الظهير الإسباني، وقد يكون التواصل المباشر مع المدرب مؤثرًا في حسم قراره النهائي بشأن مستقبله.

عقبة مالية تهدد إتمام الصفقة

وتسير المحادثات بين الطرفين بصورة إيجابية، وسط تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة، إلا أن الصفقة لا تزال تواجه عقبة مالية تتعلق بسقف الرواتب المفروض على خيتافي.

ويتعين على النادي التوصل إلى صيغة مناسبة مع رابطة الدوري الإسباني لتوفير المساحة المالية اللازمة وتسجيل كارفاخال، فيما تعمل الإدارة حاليًا على عدة حلول لتجاوز هذه المشكلة.

كارفاخال يقترب من خيتافي

وفي حال نجاح خيتافي في تجاوز العقبة المالية، فقد يصبح داني كارفاخال لاعبًا جديدًا في صفوف الفريق خلال الأيام المقبلة، بعدما جاءت الخطوة الأولى التي قام بها بوردالاس في المفاوضات بنتائج إيجابية حتى الآن.

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