الزمالك يصدم حسام عبدالمجيد بعد تهديده بشكوى النادي بسبب مستحقات متأخرة

كشف الناقد الرياضي خالد علي، تفاصيل جديدة بشأن أزمة المستحقات المالية لحسام عبد المجيد، لاعب الزمالك السابق المنتقل إلى لودوجوريتس البلغاري.

وأكد خالد علي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نقلًا عن تقارير إعلامية، أن حسام عبد المجيد حصل على مستحقاته المالية بالكامل من نادي الزمالك يوم 23 سبتمبر الماضي، بعد توقيع بعض الخصومات عليه.

وأوضح أن من بين الخصومات التي تم توقيعها على اللاعب خصم 10% من قيمة عقده، بسبب عدم تحقيق بطولتين أو أكثر مع الزمالك، مشيرًا إلى أنه لا يتبقى لحسام عبد المجيد أي مستحقات مالية لدى النادي.

تأتي تصريحات خالد علي في ظل ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن وجود مستحقات مالية متأخرة للاعب لدى الزمالك.

كان الإعلامي هاني حتحوت قد كشف، عبر برنامج «مودرن سبورت»، تفاصيل أزمة المستحقات المالية الخاصة بحسام عبد المجيد، مشيرًا إلى أن اللاعب وجّه إنذارًا رسميًا إلى نادي الزمالك بسبب عدم حصوله على كامل مستحقاته.

وأوضح حتحوت أن حسام عبد المجيد كان من أصحاب العقود الأقل داخل فريق الزمالك قبل رحيله إلى لودوجوريتس، وأن اللاعب تواصل، عن طريق وكيله سامر سلامة، مع إدارة النادي بشأن مستحقاته المتأخرة.

وأضاف أن اللاعب تلقى في البداية تأكيدات من إدارة الزمالك بشأن صرف جزء من مستحقاته عن شهر أغسطس، وبالفعل تم تحويل نسبة محدودة منها، إلا أن حسام عبد المجيد رأى أن المبلغ الذي حصل عليه لا يمثل كامل مستحقاته، وطالب بالحصول على باقي مستحقاته.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك أبلغت اللاعب بالانتظار لحين استكمال إجراءات صرف المستحقات، قبل أن يتم تحويل 70% من مستحقاته، عقب إتمام صفقة انتقال خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي دبي، والتي ساهمت في توفير سيولة مالية للنادي وصرف مستحقات عدد من اللاعبين.

وتابع حتحوت أن وكيل اللاعب عاد للتواصل مع إدارة الزمالك للاستفسار عن باقي المستحقات، ليتلقى ردًا بأن المبلغ المتبقي يحتاج إلى استكمال بعض التوقيعات الخاصة بالمكافآت والمشاركات، وأن جميع المستحقات مستوفاة، ويتبقى فقط استكمال الإجراءات تمهيدًا لتحويلها.

وحسب رواية حتحوت، تأخر صرف المبلغ المتبقي، وهو ما دفع حسام عبد المجيد إلى توجيه إنذار رسمي إلى نادي الزمالك، يطالبه خلاله بالحصول على مستحقاته خلال 30 يومًا، وإلا سيتخذ الإجراءات القانونية ويقدم شكوى.

وكشفت التصريحات الأخيرة لخالد علي عن رواية مغايرة، تفيد بحصول حسام عبد المجيد على كامل مستحقاته في 23 سبتمبر، مع توقيع الخصومات المستحقة عليه، وعدم وجود أي مستحقات مالية متبقية له لدى نادي الزمالك.