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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بوجود شهيد برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق رفعت إسرائيل حالة التأهب العسكري في قطاع غزة مع اقتراب الذكرى السنوية لهجوم 7 أكتوبر، وسط مخاوف أمنية من تنفيذ حركة حماس هجمات تستهدف القوات الإسرائيلية بالتزامن مع ذكرى الهجوم.

وأوعز وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى الجيش برفع مستوى الجاهزية والتأهب العملياتي في القطاع، والتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية المحتملة خلال الساعات المقبلة.

وقال مكتب كاتس، في بيان صدر اليوم، الثلاثاء، إن التعليمات جاءت في ضوء معلومات أمنية تشير إلى احتمال محاولة حركة حماس تنفيذ هجمات أو عمليات ضد القوات الإسرائيلية تزامناً مع ذكرى 7 أكتوبر.

وأكد البيان أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتابع التطورات الميدانية عن كثب، فيما عزز الجيش إجراءات التأهب تحسباً لأي محاولات لاستهداف قواته أو مواقع عسكرية.

كاتس يوجه تهديداً شديداً

وفي تصريحات تصعيدية، حذر كاتس حركة حماس من استهداف القوات الإسرائيلية، متوعداً برد وصفه بالقاسي للغاية.

وقال كاتس: «إذا تعرضت قواتنا لأي أذى، فإن حماس وسكان قطاع غزة سيدفعون ثمناً باهظاً يفوق كل تصور».

وتأتي هذه التحذيرات مع اقتراب الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر 2023، الذي شكّل نقطة تحول رئيسية في مسار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وأعقبه تصعيد عسكري واسع النطاق في قطاع غزة.

مخاوف من تصعيد جديد

وتزامناً مع رفع مستوى التأهب الإسرائيلي، تتزايد المخاوف من اندلاع جولة جديدة من التصعيد في القطاع، في ظل استمرار التوتر الميداني والعمليات العسكرية.

وتأتي هذه التطورات بينما تتواصل الدعوات الدولية إلى وقف إطلاق النار وتعزيز الجهود الإنسانية، في محاولة للحد من تداعيات الحرب على المدنيين في قطاع غزة. 

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