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رئيس نادي قضاة مصر يوجه الشكر لشيخ الأزهر على افتتاح فرع للرواق بمقر النادي
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس نادي قضاة مصر يوجه الشكر لشيخ الأزهر على افتتاح فرع للرواق بمقر النادي

شيخ الأزهر يستقبل وفد نادي قضاة مصر
شيخ الأزهر يستقبل وفد نادي قضاة مصر
محمد شحتة

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر، المستشار محمد رفعت، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

شيخ الأزهر يستقبل وفد نادي قضاة مصر

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أهمية الدور الذي يقوم به قضاة مصر في إرساء دعائم العدل، وترسيخ قيم العدالة، وحماية حقوق المظلومين والمستضعفين، وإعلاء سيادة القانون، والحفاظ على استقرار المجتمع، وترسيخ قيم الإنصاف، مشددًا على أن الأزهر يولي عناية كبيرة بدعم كل الجهود التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي، والحفاظ على منظومة القيم والأخلاق.

وفي سياق الحديث عن الشباب، أشار فضيلته إلى أن المجتمع يعاني اليوم أزمة كبيرة تتمثل في الأجندات التي تستهدف فصل الشباب عن جذورهم الثقافية والدينية والأخلاقية، وما يحيط بذلك من محاولات اختطاف فكري وثقافي تستهدف إفقادهم توازنهم وقدرتهم على التمييز بين الحسن والقبيح، في ظل غزو ثقافي واسع يقتحم البيوت ويصل إلى غرف الشباب دون رقيب، بما يؤدي إلى عزلهم بدرجة كبيرة عن قضايا وطنهم وأمتهم، ويدفع بعضهم إلى الانسلاخ من هويتهم، ويجعلهم فريسة سهلة لطوفان من الانفلات الأخلاقي وتراجع منظومة القيم.

من جانبه، أعرب رئيس نادي قضاة مصر عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود كبيرة لنشر الصورة الصحيحة عن ديننا الحنيف، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يمثل حائط صدٍّ منيعًا في الدفاع عن قضايا الأمة، ونشر الوعي الديني المستنير، ومواجهة الأفكار المتطرفة وخطابات الكراهية. 

وأشاد بدوره التاريخي في خدمة المجتمع المصري، ودعمه لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، ومقدمًا الشكر لفضيلته على افتتاح فرع الرواق الأزهري بنادي قضاة مصر، بما يسهم في نشر المنهج الوسطي المعتدل وتعزيز الوعي الديني المستنير.

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الأزهر شيخ الأزهر يستقبل وفد نادي قضاة مصر نادي قضاة مصر

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