6 خصال فضل الله بها سيدنا محمد عن غيره من الأنبياء.. الأزهر للفتوى يوضحها

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الله تبارك وتعالى أعطى لحبيبه ومصطفاه محمد 6 خصال عن غيره من الأنبياء.

واستشهد مركز الازهر للفتوى فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة".

كذلك من الأمور التي تبرز مكانته صلى الله عليه وسلم فهو المقرون بعظمته في كل نداء للصلاة وفي الشهادة لدخول الدين الخاتم، وهو أول شافعٍ وأول مشفع، وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع, وأول مشفع"، وقد فضل على الأنبياء بأمور أخبر عنها صلى الله عليه وسلم حيث يقول: فُضلتُ على الأنبياء بست، أعطيتُ جوامع الكلم ونُصرت بالرعب وأُحلت لي الغنائم وجُعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً وأرسلت إلى الخلق كافة وخُتم بي النبيون (رواه مسلم) .

فضل رسول الله على جميع الخلائق

وتحت عنوان :" فضل رسول الله على أمته"، روت دار الإفتاء المصرية من حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا» متفق عليه.

وقالت دار الإفتاء في بيانها فضل رسول الله على جميع الخلائق :"لقد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلبه بابان، بابٌ إلى الخالق سبحانه وتعالى، ومن خلاله وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أقصى منازل القرب، وفي رحلة الإسراء والمعراج صعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء، وتجاوز بذلك النهايات الكونية، فلقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى درجة: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ [النجم: 9]، ثم انبسط إلى الأرض سراجًا منيرًا، رؤوفًا رحيمًا، هاديًا، يدعو إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه، فانفتح الباب الثاني تجاه أمَّته، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حريصًا كلَّ الحرص عليها وعلى هدايتها ونجاتها، ويحدثنا القرآن الكريم عن ذلك الموقف تجاه أمته بكل تجلياته وآفاقه وشفقته العظيمة؛ فيقول سبحانه وتعالى: ﴿لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: 128]".

ولفتت إلى أن هذا الحديث الشريف يأتي ليبين فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، وأنه عليه الصلاة والسلام -كما حَكَى الإمام ابْنُ عَطِيَّةَ فِي "تَفْسِيرِهِ" عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ الْعَارِفِينَ- أَوْلَـى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؛ لِأَنَّ أَنْفُسَهُمْ تَدْعُوهُمْ إلَى الْـهَلَاكِ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إلَى النَّجَاةِ؛ قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: فهَذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا تَقَحُّمَ الْفَرَاشِ».

ويقول الإمام زين الدين العراقي: "ويَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ إيثَارُ طَاعَتِهِ عَلَى شَهَوَاتِ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنْ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ يُحِبُّوهُ أَكْثَرَ مِنْ مَحَبَّتِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ وَمِنْ هُنَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى «مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» وَهُوَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: وَلَمَّا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَأَنْتَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إلَّا نَفْسِي. قَالَ لَهُ: «وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إلَيْك مِنْ نَفْسِك»، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاَللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «الْآنَ يَا عُمَرُ».

كما يتحدث بعض العارفين عن سر اختيار الفَرَاش في ذلك المثل النبوي لحالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أمته؛ فيقول: "إن الفَرَاشَ لا ينجذب إلى النار لضعف تمييزه أو لجهل منه فقط، بل ينجذب للأشعة فوق البنفسجية التي تثيره لعمل عملية التزاوج ويصر عليها لكنه يفاجأ بمصيره الحتمي بوقوعه في النار.

وكذلك حال العاصين والمخالفين للرسول؛ فانجذابهم للنار بسبب غواية الشهوات لهم، وهم لا يرون الأشياء على حقيقتها كالفراش لا يرى النار الحارقة على حقيقتها لكن يراها بعين ترى الأشعة فوق البنفسجية فقط؛ فيرى النار بشكل مختلف تجعله ينجذب إليها، بينما المخالفين تحجبهم رؤية الشهوات والاستمتاع المؤقت بها عن رؤية نار يوم القيامة، مؤكدة أنه ينطبق على المشبه والمشبه به المثل القائل: رب نفس عشقت مصرعها.

وشددت دار الإفتاء في نهاية حديثها عن بيان فضل رسول الله، على أن لِنَارِ الآخرة جاذبيَّةٌ تجذب إليها الخارجين على حدود الله والمنفلتين من سياج الشريعة؛ بسبب حبهم لمتع الدنيا المحرمة وجهلهم بعواقب أمورهم، كما أن لِنَارِ الدنيا جاذبيةٌ تجذب إليها الفراش بسبب إدراكهم المحدود لما يحبونه، وعدم إدراكهم لعواقب الأمور".

فضل رسول الله على جميع الخلائق

ويكشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بيان فضل رسول الله في أمور حياته ومصائبه وكيف أنه أسوة في كليهما، أن القرآن الكريم حينما وجه عتاب رب العالمين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمر عبدالله بن أم مكتوم، لم يكن الرجل يعلم أن النبي عبس في وجهه، ومع ذلك كانت مراعاة مشاعره وعوتب النبي في ملامح وجهه.

وقال خالد الجندي خلال برنامج لعلهم يفقون المذاع على فضائية “دي إم سي”: "هذا دليل على أن النبي لم يكن يقدر على أن يتحكم في ملامح وجهه، فكان في ضحكته وإشارته وصمته نبي، كله على بعضه نبي، فالقرآن يخبرنا بقوله: "لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة" ما يجعلنا لا نتأسى بالنبي في العبادة فقط، بل من التأسي ما يندرج تحته ما يتعلق بالمصائب أيضاً فالنبي شتم وطرد وطعن في عرضه، واتهم بالكذب، وغيرها من الأمور، حتى إنه دفن جميع أبنائه ما عدا فاطمة".

وشدد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ملامحه ملامح نبي، لذا كان العتاب في التكشير حتى وإن كان المكشر في وجهه أعمى، القرآن أخبرنا بأنه أعمى حتى لا يفكر أحد بأن هناك قضية، وعبر عن الرسول بضمير الغائب، ثم بعد ذلك القرآن راعى مشاعره فكان الحديث "كلا إنها تذكرة".