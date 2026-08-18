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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر: المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لمواصلة مسيرة التطوير

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
عبد الرحمن محمد

وجه الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، خالص الشكر والتقدير إلى جميع من حرصوا على تهنئته بقرار فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكليفه للقيام بعمل رئيس جامعة الأزهر، سواء من خلال الزيارات الشخصية أو البرقيات أو مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والشخصي.

وأعرب الدكتور محمود صديق عن بالغ اعتزازه بالمشاعر الطيبة التي أحاطته بها القيادات الأزهرية والدعوية والتنفيذية، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ومنسوبي جامعة الأزهر، مؤكدًا أن هذه التهاني وما حملته من مشاعر صادقة تمثل دافعًا مهمًا له لمواصلة العمل وتحمل أعباء المسؤولية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن الدعم الذي تلقاه عقب صدور قرار تكليفه يعكس ما يتمتع به أبناء المؤسسة الأزهرية من روح أصيلة في التكاتف والتقدير، مشيرًا إلى أن هذه المشاعر الإيجابية تزيد من عزيمته على بذل مزيد من الجهد والعمل والإنجاز، ومواصلة مسيرة التطوير في مختلف قطاعات الجامعة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف البناء على ما تحقق من جهود وإنجازات، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والطالبات، بما يتواكب مع متطلبات التطوير المستمر ويعزز من مكانة جامعة الأزهر ودورها العلمي والمجتمعي.

وأشار الدكتور محمود صديق إلى أن التهاني التي تلقاها لم تكن مجرد عبارات للمجاملة، وإنما حملت مشاعر حقيقية من المحبة والتقدير والمساندة، وهو ما ترك أثرًا إنسانيًا عميقًا في نفسه، وزاد من شعوره بحجم المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقه في قيادة الجامعة خلال الفترة المقبلة.

وشدد رئيس الجامعة على أن نجاح المرحلة المقبلة لن يتحقق بالجهد الفردي، وإنما يتطلب تكاتف جميع منسوبي جامعة الأزهر، والعمل بروح الفريق، والتعاون بين مختلف القطاعات والكليات والإدارات، بما يسهم في استكمال مسيرة البناء والتطوير والحفاظ على ما حققته الجامعة من تقدم.

وأكد «صديق» أهمية مواصلة العمل من أجل المحافظة على مكانة جامعة الأزهر في التصنيفات العالمية، وتعزيز حضورها العلمي والأكاديمي، وتحقيق المزيد من التقدم في مجالات البحث والتعليم وخدمة المجتمع، بما يرسخ ريادتها العلمية والمجتمعية على المستويين المحلي والدولي.

وعبر رئيس جامعة الأزهر عن ثقته الكاملة في جميع منسوبي الجامعة، مؤكدًا أن التعاون والتكاتف والعمل المشترك يمثلون الركيزة الأساسية لعبور المرحلة المقبلة وتحقيق المستهدفات، معربًا عن تطلعه إلى استمرار دعم الجميع له في تحمل مسؤولياته والاضطلاع بالمهام الموكلة إليه.

واختتم الدكتور محمود صديق رسالته بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أداء الأمانة وتحمل المسؤولية، وأن يوفق جميع منسوبي جامعة الأزهر لما فيه الخير والصلاح، وأن تتواصل مسيرة الجامعة في البناء والتطوير وتحقيق المزيد من الإنجازات.

رئيس جامعة الأزهر رسالة شكر شيخ الأزهر

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