لجنة تنمية البيئة بجامعة الأزهر تبحث مشروعات التمكين والاستدامة بالمناطق ذات الأولوية

ناقشت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الازهر الخطة التنفيذية المزمع تنفيذها خلال العام الجامعي 2026م/ 2027م والتي ركزت على مشروعات التمكين الشامل والاستدامة للمناطق ذات الأولوية والأكثر احتياجًا، وجامعة خضراء صديقة للبيئة ولذوي الهمم، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومحو الأمية وتعليم الكبار، وريادة الأعمال والابتكار، والدعم الدولي في حالات الطوارئ، إضافة إلى برامج سفراء المناخ والملهمات العربيات، وسفراء الأزهر للتطوع الدولي والمبادرات، وإقامة المعارض والمعسكرات، والقوافل الشاملة.

الخطة التنفيذية للعام الدراسي الجديد بجامعة الأزهر

ثم استعرض أعضاء اللجنة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، ومتابعة استمرار فريق العمل بلجان التميز الحكومي لتنفيذ برامجه وأنشطته استعدادا للعام القادم، وتنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق الأشد احتياجا بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، والنظر في إطلاق منصة الكترونية لكل مبادرة كمنصة الأزهر الدولية للتطوع وتطبيق رقمي للتطوع و مناقشة إدخال محو الأمية الرقمية ضمن مشروع محو الأمية.

وأوصت اللجنة في نهاية اجتماعها بضرورة العمل على إنشاء مجلة علمية لخدمة المجتمع.