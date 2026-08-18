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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد يتفقدان امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبد الرحمن محمد

تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، ود. أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني، في أول أيامها، لمتابعة انتظام أعمال الامتحانات والاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأدى طلاب القسم العلمي في أول أيام الامتحانات مادتي الرياضيات التطبيقية والقرآن الكريم، فيما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والحديث.

وتابع الشيخ أيمن عبدالغني سير أعمال الامتحانات من غرفة العمليات المركزية، واطمأن على تطبيق التعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب بما يساعدهم على أداء امتحاناتهم في أجواء مستقرة.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للامتحانات، وتوفير الرعاية اللازمة للطلاب، والتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تطرأ داخل اللجان، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وتفقد أ.د/ أحمد الشرقاوي لجان الامتحانات بمعهدي بنين وفتيات المعادي بمنطقة القاهرة الأزهرية، لمتابعة انتظام العمل داخل اللجان والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلاب.

وأكد أ.د/ أحمد الشرقاوي أن المتابعة الميدانية للجان الامتحانات تأتي للوقوف على انتظام العمل داخل اللجان، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب، مشيرًا إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية يتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، ويحرص على تذليل أي معوقات قد تواجه الطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات، بما يسهم في خروج الامتحانات بالصورة اللائقة التي تضمن للطلاب أداءها في أجواء مناسبة.

وتستمر امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية حتى الخميس 27 أغسطس 2026، وتُجرى الامتحانات في 334 لجنة على مستوى الجمهورية، ويشارك في أعمالها 12 ألفًا و717 ملاحظًا.

الشيخ أيمن عبدالغني قطاع المعاهد الأزهرية أحمد الشرقاوي لشهادة الثانوية الأزهرية امتحانات الدور الثاني الشهادة الثانوية الأزهرية

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