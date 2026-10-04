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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مخاطر استخدام جنوط المغنيسيوم لسيارتك.. تعرّف عليها

جنوط المغنيسيوم
جنوط المغنيسيوم
عزة عاطف

تعد جنوط المغنيسيوم خيارًا شائعًا في السيارات الرياضية الخارقة مثل طرازات بورش، بفضل وزنها الخفيف للغاية الذي يقلل من الكتل غير المعلقة ويرفع استجابة السيارة. 

وعلى الرغم من توفرها في سوق التعديلات والقطع البديلة، إلا أن استخدامها في سيارات القيادة اليومية ينطوي على سلبيات عديدة تجعلها خيارًا غير عملي لمعظم السائقين.

التكلفة الباهظة وحساسية المادة للتآكل

تأتي جنوط المغنيسيوم بأسعار مرتفعة جدًا مقارنة بالجنوط المصنوعة من الألومنيوم أو الصلب، مما يجعل استبدالها أو إصلاحها عبئًا ماليًا كبيرًا. 

وإلى جانب التكلفة، تمتاز مادة المغنيسيوم بحساسيتها العالية للتآكل والصدأ عند تعرضها للرطوبة والأملاح والمواد الكيميائية المستخدمة في تنظيف الطرق، مما يتطلب عمليات صيانة وحماية مستمرة لمنع تلف طبقات الحماية السطحية وتآكل الجنط تدريجيًا.

الفروق الميكانيكية وضعف المقاومة ضد الصدمات

تتميز مادة المغنيسيوم بأنها أقل كثافة بنحو 1.5 مرة مقارنة بالألومنيوم، وهو ما يمنحها ميزة الوزن الخفيف، إلا أن هذه الميزة تأتي على حساب صلابة المادة وقدرتها على تحمل الإجهادات الميكانيكية. 

وتعد جنوط المغنيسيوم أقل مقاومة للانثناء مقارنة بالألومنيوم، حيث تميل إلى الانكسار والتشقق الشديد عند الاصطدام بحفرة متوسطة الحجم على الطرق بدلاً من الانثناء القابل للإصلاح، مما يرفع خطورة تعرض إطار السيارة لتفريغ هواء مفاجئ أثناء القيادة.

أداء الحلبات مقابل متطلبات القيادة اليومية

تساهم جنوط المغنيسيوم في اقتطاع أجزاء من الثانية على حلبات السباق عبر تحسين التسارع والفرملة واستجابة التوجيه، إلا أن هذه الفروق لا تقدم قيمة ملموسة خلال التنقلات اليومية داخل المدن وعلى الطرق السريعة. 

وبالمقارنة مع المخاطر المترتبة على تلفها وسرعة تآكلها، تظل جنوط الألومنيوم السبائكية الخيار الأنسب والموثوق للسيارات اليومية بفضل جمعها بين السعر المناسب ومتانة التحمل.

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