نظر محاكمة 50 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان .. اليوم

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، جلسة محاكمة 50 متهمًا، في القضية رقم 13988 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بـ«الهيكل الإداري للإخوان».

تفاصيل القضية



وكشف أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 10 ديسمبر 2024، تولى المتهمان الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية، بهدف الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أن ، المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، فيما وُجه إلى المتهمين من الثالث وحتى الأخير اتهام بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

كما تضمنت الاتهامات الموجهة إلى بعض المتهمين حيازة مطبوعات تتضمن ترويجًا للجماعة الإرهابية.