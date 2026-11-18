أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء اكد على حرص الدولة على دعم المستثمرين والاستثمار ومواصلة الأداء الاقتصادي القوي الذي حققته الدولة .

وقال محمد عادل في مداخلة هاتفية على قناة " تن "، :" انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في مصر رسالة ثقة وتأكيد على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مؤشرات إيجابية رغم التحديات الإقليمية ".



وتابع محمد عادل :" وزير التخطيط عرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ومعدلات النمو إيجابية والاقتصاد المصري حقق نسبة نمو تقدر بـ 4.9 % ".



واكمل محمد عادل :" الأداء الاقتصادي في مصر شهد نموا في عدة قطاعات وعلى رأسها قطاع الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات والتشييد والبناء والتجارة ".



وأضاف محمد عادل :" الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ".