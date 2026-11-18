أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية لم يعد مرتبطًا فقط بحجم الإنتاج أو القدرات التصديرية، وإنما أصبح يعتمد بصورة أساسية على مدى القدرة على توظيف التكنولوجيا الحديثة وتطوير منظومة التجارة ورفع كفاءة حركة السلع والخدمات عبر الحدود.

منظومة التجارة الخارجية

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، أن الدولة تتبنى توجهًا جديدًا لتطوير منظومة التجارة الخارجية، يقوم على الانتقال من مجرد تحديث الإجراءات التقليدية إلى الابتكار في أساليب إدارة وتقديم الخدمات التجارية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويساعده على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.

تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات

وأشار مدبولي إلى أن تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وخفض زمن وتكلفة التجارة يتطلب العمل من خلال مسارات متكاملة، تشمل رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز الربط والتكامل بين الجهات المعنية، إلى جانب رفع كفاءة سلاسل الإمداد.

وشدد على أن توظيف التكنولوجيا لا يستهدف مجرد مواكبة التطور العالمي، وإنما توظيف الحلول الحديثة في معالجة المشكلات الواقعية، وتيسير الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين، بما ينعكس على مناخ الأعمال ويعزز كفاءة منظومة التجارة الخارجية.

تطوير الخدمات التجارية والتحول الرقمي

وأضاف أن تطوير الخدمات التجارية والتحول الرقمي يمثلان أحد المحاور المهمة لدعم حركة التجارة، وتوفير بيئة أكثر كفاءة ومرونة أمام مجتمع الأعمال، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.