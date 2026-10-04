قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل اجتماع المخابز اليوم.. مقترحات جديدة تحسم مصير سعر ووزن الرغيف
موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا وديا.. والقناة الناقلة
هل تعاد الصلاة حال الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب
«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم.. شاهد
علي جمعة: فتح لنا سيدُنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بابَ العملِ الصالح على مصراعيه
فرصة لآخر الأسبوع .. إلحق قدّم على وظائف الكهرباء
حسام حسن يبحث عن كسر عُقدة «موسيماني».. تاريخ المواجهات يشعل صدام مصر وجنوب أفريقيا
الشناوي للكونفدرالية وشوبير للدوري.. هاني حتحوت يكشف قرار عموتة بشأن حراسة مرمى الأهلي
الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟
260 قتيلًا حوثيًا في 97 عملية باليمن.. تصعيد عسكري جديد على جبهتي تعز ولحج
الرئيس السيسي يشارك في قمة تجمع قادة مصر وإريتريا والسودان والصومال بالعلمين.. اليوم
بعد غياب صلاح.. ماذا يملك منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجديد حبس 3 متهمين في واقعة قتل مُسنة وإلقاء جثمانها داخل جوال بترعة المرة بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت جهات التحقيق المختصة بسوهاج تجديد حبس 3 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم في واقعة مقتل سيدة مسنة والعثور على جثمانها داخل جوال ملقى بمياه ترعة المرة، ناحية قرية العمايدة الشرقية بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا بالعثور على جثمان سيدة مسنة داخل جوال، ملقى بمياه ترعة المرة بدائرة مركز المنشأة، في ظروف أثارت الشبهات حول ملابسات وفاتها.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وبالفحص تبين أن الجثمان لسيدة تبلغ من العمر نحو 75 عامًا، وتدعى «سعدية. أ»، فيما كشفت المعاينة الأولية عن وجود آثار إصابات واعتداء على الجثمان.

وبدأت الأجهزة الأمنية في تكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة، من خلال فحص علاقات المجني عليها والمترددين عليها، والاستماع إلى أقوال المحيطين بها، حتى توصلت التحريات إلى الاشتباه في تورط 3 أشخاص من جيرانها في ارتكاب الجريمة.

وتبين أن المتهمين هم «أبو القاسم ع»، 43 عامًا، وزوجته، 38 عامًا، ونجلهما، 20 عامًا، حيث أشارت التحريات الأولية إلى أن السرقة كانت الدافع وراء ارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهمين استدرجوا المجني عليها، واعتدوا عليها واستولوا على متعلقاتها، قبل وضع جثمانها داخل جوال والتخلص منه بإلقائه في مياه ترعة المرة، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات، أقروا بارتكاب الواقعة وفقًا لما ورد بمحاضر التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وعقب عرض المتهمين على جهات التحقيق، قررت تجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة، وتحديد دور كل متهم فيها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج قتل المنشأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

موعد إجازة 6 أكتوبر

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للموظفين والطلاب.. هل الخميس عطلة رسمية؟

عدادات الكهرباء

حالات رفع عدادات الكهرباء الكودية والغرامات

دوري أبطال إفريقيا

«كاف» يُجري 3 تعديلات على لوائح دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

محمد صلاح

نادي طرابزون يحسم موقف محمد صلاح من مواجهة «كوبس» على النجيل الصناعي

الزمالك

أزمة الزمالك.. مسئولون سابقون يخضعون للتحقيق وعضو مجلس يرد 1.8 مليون جنيه

رئيس شعبة المواد البترولية: زيادة أسعار البنزين والسولار "جاية جاية" وقد تصل إلى 15%

رئيس شعبة المواد البترولية: زيادة أسعار البنزين والسولار مسألة وقت وتصل إلى 15%

ترشيحاتنا

اخبار التوك شو

الرئيس السيسي: آن الأوان لأن تعتمد إفريقيا على مواردها الذاتية.. أحمد موسى: إثيوبيا عايزة تبني قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.. ومصر ترفض ولن تسمح | أخبار التوك شو

القصة كاملة بشأن العاملين في منصة “ما تصدقش” مع خبير في شؤون الجماعات

باحث في شئون الجماعات المُتطرفة يكشف آليات تحرّك الإخوان خارج التنظيم

وزير الخارجية

عبدالعاطي: الأمن المائي المصري خط أحمر.. ومصر تحت خط الفقر المائي

بالصور

بالأسود القصير.. نيكول سابا تجمع بين الأناقة والأنوثة

نيكول سابا تجمع بين الأناقه والأنوثه
نيكول سابا تجمع بين الأناقه والأنوثه
نيكول سابا تجمع بين الأناقه والأنوثه

فستان لافت.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة عبر «إنستجرام»

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

لأهالي الإسكندرية.. تفاصيل مزاد سيارات حكومي جديد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

نسرين طافش تتألق بإطلالة رياضية عبر «إنستجرام»

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد