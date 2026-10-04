تجديد حبس 3 متهمين في واقعة قتل مُسنة وإلقاء جثمانها داخل جوال بترعة المرة بسوهاج

قررت جهات التحقيق المختصة بسوهاج تجديد حبس 3 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم في واقعة مقتل سيدة مسنة والعثور على جثمانها داخل جوال ملقى بمياه ترعة المرة، ناحية قرية العمايدة الشرقية بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا بالعثور على جثمان سيدة مسنة داخل جوال، ملقى بمياه ترعة المرة بدائرة مركز المنشأة، في ظروف أثارت الشبهات حول ملابسات وفاتها.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وبالفحص تبين أن الجثمان لسيدة تبلغ من العمر نحو 75 عامًا، وتدعى «سعدية. أ»، فيما كشفت المعاينة الأولية عن وجود آثار إصابات واعتداء على الجثمان.

وبدأت الأجهزة الأمنية في تكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة، من خلال فحص علاقات المجني عليها والمترددين عليها، والاستماع إلى أقوال المحيطين بها، حتى توصلت التحريات إلى الاشتباه في تورط 3 أشخاص من جيرانها في ارتكاب الجريمة.

وتبين أن المتهمين هم «أبو القاسم ع»، 43 عامًا، وزوجته، 38 عامًا، ونجلهما، 20 عامًا، حيث أشارت التحريات الأولية إلى أن السرقة كانت الدافع وراء ارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهمين استدرجوا المجني عليها، واعتدوا عليها واستولوا على متعلقاتها، قبل وضع جثمانها داخل جوال والتخلص منه بإلقائه في مياه ترعة المرة، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات، أقروا بارتكاب الواقعة وفقًا لما ورد بمحاضر التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وعقب عرض المتهمين على جهات التحقيق، قررت تجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة، وتحديد دور كل متهم فيها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.