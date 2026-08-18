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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عقوبة تصل إلى 6 أشهر عند استغلال بيانات البطاقات.. اعرف التفاصيل

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
محمد الشعراوي

شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 العقوبة إذا كان الدخول غير المشروع إلى بيانات البطاقات بهدف استخدامها للحصول على أموال الغير أو الاستفادة من الخدمات المرتبطة بها.

وحسب القانون تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وشدد القانون العقوبة لمن يستخدم شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو بطاقات الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني.

وتشمل عقوبة من يستخدم شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو بطاقات الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني، الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

تشديد العقوبة عند استغلال البيانات

وتصبح العقوبة أكثر تشددًا إذا كان الهدف من الوصول غير المشروع إلى بيانات البطاقات هو استخدامها في الحصول على أموال الغير أو الاستفادة من الخدمات التي تتيحها تلك البطاقات وأدوات الدفع.

وفي هذه الحالة، يعاقب مرتكب الواقعة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال ترتب على استخدام البيانات الاستيلاء بالفعل على أموال الغير أو الحصول على الخدمات لحساب الجاني أو لحساب شخص آخر، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مكافحة جرائم تقنية المعلومات استغلال البيانات الدخول غير المشروع إلى بيانات البطاقات

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