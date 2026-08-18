مواصلة أعمال إصلاح عطل بخط مياه 500 مم بقرية الحامول بمنوف

تابع المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أعمال اصلاح عطل بخط مياه قطر 500 مم بقرية الحامول مركز منوف، أمام محطة مياه الحامول المرشحة في إطار حرص الشركة على سرعة التعامل مع الأعطال الطارئة، والحفاظ على انتظام واستدامة خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين .

وتابع مسؤولو الشركة أعمال الإصلاح ميدانيًا، حيث تم الدفع بالفرق الفنية والمعدات اللازمة للتعامل مع العطل وسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان عودة الخدمة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

وأكد، رئيس الشركة استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الإصلاح، مع الالتزام بمعايير السلامة والجودة، والعمل على تقليل مدة تأثر الخدمة، حرصًا على توفير مياه الشرب للمواطنين بصورة منتظمة وآمنة.