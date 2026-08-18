محافظ المنوفية يلتقي رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية لبحث سبل توفير الاحتياجات الفعلية لمستشفى ميت خلف

التقى اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، الدكتور أيمن عباس رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والوفد المرافق له ، لبحث ومناقشة كافة الاحتياجات والمتطلبات الفعلية اللازمة لمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بميت خلف وسبل توفيرها ، وذلك في ضوء ما تم رصده خلال جولة المحافظ المفاجئة بالمستشفى أمس للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى ، بحضور الدكتور عمرو مصطفى مدير مديرية الصحة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة الوضع الحالي للمنظومة الصحية بالمستشفى والاجراءات المتخذة لحصر كافة الاحتياجات والمستلزمات اللازمة التي من شأنها رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل والمساهمة في استيعاب عدد أكبر من المترددين مع التأكيد على ضرورة أهمية وضع حلول عاجلة وفعالة وفقًا للأولويات مما يضمن استدامة تقديم الخدمة الصحية بالشكل الأمثل.

وأشار رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان إلى أهمية التعاون والتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة ، والعمل على دراسة الاحتياجات المطروحة ووضع آليات مناسبة لتوفيرها، بما يدعم جهود الارتقاء بمستوى الرعاية النفسية وعلاج الإدمان بالمحافظة ، مثمناً جهود محافظ المنوفية الداعمة للقطاع الصحي بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين مستوى الرعاية للمرضى.