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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالصور | تعيين مدير جديد للإدارة الاستراتيجية بـ صحة المنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

ترأس اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اللجنة العليا للقيادات لاختيار مدير الإدارة الاستراتيجية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية ، وذلك في إطار حرص المحافظة على اختيار العناصر والكوادر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ، وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

 ضمت اللجنة كلاً من اللواء عبدالله الديب السكرتير العام للمحافظة ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، الدكتور عمرو مصطفى مدير مديرية الشئون الصحية ، المستشار القانوني للمحافظة ، مدير عام شئون مكتب المحافظ .

وشهدت أعمال اللجنة إجراء المقابلات الشخصية مع عدد 8 متقدمين لشغل الوظيفة ، وقامت بتقييم المتقدمين وفقا للمعايير والضوابط المنظمة في هذا الشأن ، بما يضمن اختيار أفضل العناصر القادرة على القيام بمهام الوظيفة وتحقيق مستهدفات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأكد محافظ المنوفية أن اختيار القيادات يأتي وفق أسس وضوابط تضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أهمية الدفع بالعناصر المتميزة القادرة على تطوير الأداء المؤسسي ، وحسن إدارة ملفات العمل ، وتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة ، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيراً إلى أن المحافظة تواصل العمل على تطوير منظومة العمل الإداري والتنفيذي ، واختيار القيادات المؤهلة التي تمتلك رؤية واضحة وقادرة على التطوير واتخاذ القرار، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة والارتقاء بمستوى الأداء بكافة القطاعات.

محافظ المنوفية المنوفية الشئون الصحية لجنة اختيار اخبار محافظة المنوفية

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