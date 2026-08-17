محافظ المنوفية يشارك الأيتام فرحتهم بالمولد النبوي ويطمئن على مستوى الخدمات بدار الرعاية

زار اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، دار الحضانة الإيوائية بكفر المصيلحة لمشاركة الأيتام فرحتهم بمناسبة حلول ذكري المولد النبوي الشريف ، وإدخال البهجة والسرور إلي نفوسهم ، جاء ذلك بحضور أحمد عزام وكيل مديرية التضامن الإجتماعي ، هيثم صادق رئيس حي شرق شبين الكوم.

ووسط أجواء من الفرحة ، قام محافظ المنوفية بتوزيع حلوي المولد النبوي الشريف على الأطفال ، وأجري حواراً مفتوحاً معهم للاطمئنان على حسن معاملتهم ومدى جودة الخدمات المقدمة لهم ، مؤكدا أن هذه المناسبة العظيمة بما تحمله من قيم الرحمة والتكافل والمحبة تمثل فرصة للتأكيد على أن أبناء دور الرعاية جزء أصيل من المجتمع ، وأن فرحتهم وتلبية كافة احتياجاتهم تأتي في مقدمة الأولويات.

وخلال الزيارة ، حرص محافظ المنوفية على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال ، معربين عن فرحتهم بزيارة المحافظ ومقدمين الشكر له علي اهتمامه لإسعادهم وإدخال البهجة والسرور علي أنفسهم.