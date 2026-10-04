نصب على مواطنين بزعم علاجهم روحانيا.. القبض على دجال العطارين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه الإجرامي عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام المتهم بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته؛ أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتصويره مقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، واتُخذت الإجراءات القانونية.