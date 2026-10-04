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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إخلاء سبيل شخص في واقعة دهس فتاة خلال سباق سيارتين بالقاهرة الجديدة

محكمة
محكمة
رامي المهدي

قررت نيابة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل المتهم الثاني في واقعة دهس فتاة بالقاهرة الجديدة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بإحدى السيدات، ما أسفر عن إصابتها التي أودت بحياتها، قبل أن يترك السيارة ويلوذ بالفرار داخل أحد التجمعات السكنية بمنطقة التجمع الأول.

وبالفحص؛ تبين أن قائد السيارة اصطدم بالمجني عليها أثناء قيادته السيارة في سباق مع قائد سيارة ملاكي أخرى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الثانية وقائدها، وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة، وأصدرت قرارها المتقدم.

القاهرة الجديدة دهس فتاة اخبار الحوادث

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