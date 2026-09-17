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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل نظر معارضة المتهم في واقعة دهس فتاة بالشروق

حبس
حبس
رامي المهدي

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تأجيل نظر معارضة المتهم في واقعة دهس فتاة أمام سوق العبور، على الحكم الغيابي الصادر ضده بالحبس 3 سنوات، إلى جلسة 24 سبتمبر.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بحبس المتهم 3 سنوات، على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة فتاة وإصابة شقيقها وزوج شقيقتها، إثر حادث تصادم وقع بالطريق المؤدي إلى سوق العبور.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اصطدام سيارة بدراجة نارية كانت تستقلها الفتاة برفقة شقيقها وزوج شقيقتها، ما أسفر عن وفاة الفتاة وإصابة الشابين.

وباشرت الجهات المختصة التحقيقات في الواقعة، وحرر عنها المحضر رقم 7458  جنح الشروق، قبل صدور الحكم الغيابي بحق المتهم، الذي تقدم بمعارضة عليه، لتحدد المحكمة جلسة 24 سبتمبر لنظرها.

سوق العبور جنح القاهرة الجديدة محكمة جنح القاهرة الجديدة

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