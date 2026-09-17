بعد الاستئناف على براءة عمهما.. تأجيل جلسة محاكمة المتهم في واقعة مكة ومليكة بالبحيرة

قررت المحكمة المختصة بمحافظة البحيرة، اليوم، تأجيل نظر جلسة محاكمة المتهم في واقعة الشقيقتين مكة ومليكة، عقب الاستئناف على حكم البراءة الصادر في وقت سابق بحق عمهما.

وشهدت جلسة اليوم حضور محامي أسرة الشقيقتين، الذي تابع إجراءات نظر الاستئناف، وسط اهتمام ومتابعة من أسرة الفتاتين لسير القضية والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها.

وكان قد صدر في وقت سابق حكم ببراءة عم الشقيقتين مكة ومليكة، قبل أن يتم الاستئناف على الحكم، لتُعاد القضية إلى المحكمة لنظرها والفصل فيها وفقًا للإجراءات القانونية.

وخلال جلسة اليوم، جرى نظر القضية، قبل أن تقرر المحكمة تأجيلها إلى جلسة لاحقة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتواصل الجهات القضائية نظر القضية، فيما تترقب أسرة الشقيقتين ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة، انتظارًا للفصل في الاستئناف وفقًا للقانون.