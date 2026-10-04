تأجيل محاكمة رجل أعمال وموظفين بمحكمة النقض في قضية رشوة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة رجل أعمال، و3 موظفين بمحكمة النقض، في اتهامهم بقضية رشوة وإفشاء أسرار طعن منظور أمام إحدى دوائر المحكمة، إلى جلسة 7 أكتوبر.

تضمن أمر الإحالة اتهام 4 متهمين في القضية، حيث نسبت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني، وهما أمينا سر بإحدى دوائر محكمة النقض، طلب وأخذ مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وإفشاء أسرار طعن، من بينها مسودة الحكم.

كما أسندت النيابة إلى المتهم الرابع، الذي يعمل أمين سر بإحدى دوائر المحكمة، التوسط في طلب وتقديم الرشوة، بينما اتُهم المتهم الثالث بتقديم العطايا والمبالغ المالية للموظفين العموميين.

وبحسب التحقيقات، بلغت قيمة الرشوة محل الاتهام 100 ألف جنيه، مقابل الحصول على معلومات وأسرار متعلقة بالطعن محل نظر المحكمة.