تداول فيديو لشاب يسرق شنط مصلى بالمنوفية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق قيام شاب بسرقة شنط مصلي من داخل أحد المساجد بمحافظة المنوفية، وسط حالة من الجدل والاستياء بين مستخدمي مواقع التواصل.

فيديو متداول عبر فيسبوك

وأظهر الفيديو الشاب أثناء وجوده داخل المسجد، بينما ظهرت أمامه مجموعة من شنط المصلين، واتهمه متداولو المقطع بمحاولة سرقتها، دون أن تتضح حتى الآن ملابسات الواقعة أو هوية الشخص الظاهر في الفيديو.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر موقع فيسبوك، وسط مطالبات بالتحقق من الواقعة وكشف ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت صحتها، فيما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من صحة الفيديو أو توقيت تصويره.