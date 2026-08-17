قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جندي احتياط إسرائيلي ينهي حياته بعد القتال في غزة.. والجيش يربط وفاته بالخدمة العسكرية
وول ستريت جورنال: خطة سرية لإيران لتوسيع نطاق الحرب وإشعال الخليج وباب المندب
القبض على 7 سيدات تشاجرن بسبب تقسيمة غنيمة التسول بقنا
وزير العدل: افتتاح 11 فرعا للتوثيق المتميز والدفع بعدد إضافي من السيارات المتنقلة
بيسرقوا بعض .. اتهامات جديدة تهز أوساط الإخوان الهاربين في تركيا
التليفزيون السوري: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف تل الأحمر بريف القنيطرة
أرغب في عمل توكيل.. وزير العدل: افتتاح فرعين جديدين للتوثيق عن بُعد في سوهاج والمنيا
مسؤول صيني: 11.800 مليار دولار قيمة التجارة مع مصر في النصف الأول من عام 2026
وزير العدل: تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات للممتنعين عن سداد النفقة
المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش
وزير العدل: إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيا
ترامب: هدفنا الأول منع إيران من امتلاك السلاح النووي بأي طريقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مقتل سيدة على يد سائق توكتوك بالمنوفية

اسعاف
اسعاف

شهدت محافظة المنوفية، واقعة مأساوية، بعدما أقدم سائق توك توك على قتل جارته، ربة منزل متزوجة،  بعد التعدي عليها بسلاح أبيض وإصابتها بطلق ناري، قبل أن يتخلص من حياته بتناول حبة غلة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء عبد الحليم فايد، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بورود بلاغ بمقتل ربة منزل داخل نطاق القرية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، لبدء الفحص وجمع المعلومات حول ملابسات الحادث.

وبالفحص، تبين أن المجني عليها لقيت مصرعها على يد جارها، سائق توك توك، بعد التعدي عليها بسكين وإطلاق عيار ناري تجاهها، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه تناول حبة غلة في محاولة لإنهاء حياته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، فيما أخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

المنوفية محافظة المنوفية قتل الباجور اسطنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

موعد تقليل الاغتراب2026

استعد للتحويل.. موعد تقليل الاغتراب 2026 رسميا وشروط القبول

اللاعبان حمزة عبد الكريم وجيسي بيسيو

حمزة وجيسي.. موهبتان جديدتان تلمعان مع برشلونة أمام بازل

ترشيحاتنا

هايدن بانتير

من هي الممثلة الأمريكية هايدن بانتير بعد وفاتها عن عمر 36 عاما

انعام سالوسه

مش لازم الفنان يموت.. خالد دياب ينتقد تجاهل تكريم إنعام سالوسة حتى الآن

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

بالصور

الكرفس يعالج أمراضا عديدة منها "الصدفية والسرطان"

الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"
الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"
الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"

فرصة للشراء والتخزين.. أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم

بقوام ممشوق.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور

شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإنقاص وزنها
شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإنقاص وزنها
شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإنقاص وزنها

ببطن مكشوف.. ابنة إيمان العاصى تثير الجدل

ابنة إيمان العاصى تثير الجدل
ابنة إيمان العاصى تثير الجدل
ابنة إيمان العاصى تثير الجدل

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد