مقتل سيدة على يد سائق توكتوك بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية، واقعة مأساوية، بعدما أقدم سائق توك توك على قتل جارته، ربة منزل متزوجة، بعد التعدي عليها بسلاح أبيض وإصابتها بطلق ناري، قبل أن يتخلص من حياته بتناول حبة غلة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء عبد الحليم فايد، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بورود بلاغ بمقتل ربة منزل داخل نطاق القرية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، لبدء الفحص وجمع المعلومات حول ملابسات الحادث.

وبالفحص، تبين أن المجني عليها لقيت مصرعها على يد جارها، سائق توك توك، بعد التعدي عليها بسكين وإطلاق عيار ناري تجاهها، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه تناول حبة غلة في محاولة لإنهاء حياته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، فيما أخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.