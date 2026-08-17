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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يفاجئ الوحدة المحلية بالمصيلحة للوقوف على انتظام سير العمل

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

فاجأ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، الوحدة المحلية بالمصيلحة لمتابعة  انتظام سير العمل ومستوى الأداء والانضباط العام  والوقوف ميدانياً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال تفقده، أبدى محافظ المنوفية استياؤه من الحالة العامة للوحدة المحلية ، فضلاً عن وجود أوجه قصور في تنظيم العمل وعدم أرشفة المستندات والملفات بما يؤثر على تأدية الخدمات  بالشكل الأمثل  للمواطنين.

وعلى الفور أمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية بالمحافظة ، لحصر كافة الاحتياجات الفعلية  للوحدة للعمل على تلبيتها لتطوير بيئة العمل ورفع كفاءة مستوى الخدمات.

كما فاجأ محافظ المنوفية ، مشروع وحدة الرصف للاطمئنان على انتظام سير العمل  ، حث تم تفقد أقسام المشروع ووحدة التحكم ، ووجه المحافظ مدير المشروع بضرورة إعداد مقترح ورؤية متكاملة  لتطوير المشروع والاستفادة من كافة الإمكانات والمعدات والآلات المتاحة ، لتعظيم الموارد الذاتية للمشروع وبما يسهم فى زيادة الإنتاجية وتحقيق  عوائد اقتصادية تعزز من قدرة المشروع ودعم الموارد الذاتية للمحافظة. 

وأكد محافظ المنوفية ، على استمرار المتابعة الميدانية المفاجئة على كافة القطاعات الخدمية والحيوية ، للوقوف على الواقع الفعلي للخدمات واتخاذ إجراءات وحلول عاجلة بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية يفاجأ المصيلحة

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